DPR RI Memberikan Dukungan Pada Lurebutan Kebijakan Status Guru

DPR RI mengkritik sistem pengelompokan status guru di Indonesia, yang melanggar standar dasarnya, dan menuntut agar pemerintah menata ulang sistem status guru agar keadilan sosial terwujud dan hak-hak guru honorer terlindungi. Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah untuk mengangkat status guru penuh menjadi PNS yang memenuhi standar.

"Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani , meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) segera menata ulang sistem status guru di Indonesia.

Ia menilai seluruh guru seharusnya memiliki satu status yang sama, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN atau honorer di sekolah yang dikelola pemerintah daerah. Menurut Lalu, kebijakan tersebut hanya menjadi solusi sementara karena sekadar menjamin pembayaran gaji guru honorer hingga 31 Desember 2026.

"If changed to Non ASN, make sure their rights are not overlooked. The continuation of the status should also be completed, let's become PNS everyone, of course, according to the criteria," kata Lalu di Jakarta, Senin (11/5/2026)





