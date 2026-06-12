DPR RI Kunjungi Korem 081/DSJ Madiun, Dorong Penguatan Tugas Teritorial, Sampaikan Aspirasi Prajurit

Delegasi DPR RI hadir untuk menyerap aspirasi prajurit di lapangan. Salah satu anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan upaya objektif untuk memahami kondisi riil prajurit. Dari hasil pertemuan, beberapa aspek krusial teridentifikasi yang memerlukan tindak lanjut segera dari pemerintah pusat. Hal ini penting demi peningkatan efektivitas. Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi I DPR RI untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak. Mereka berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai dalam APBN. Ini demi mendukung kesiapan prajurit dan optimalisasi pembinaan teritorial di wilayah Korem 081/DSJ.

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Korem 081/DSJ di Madiun bertujuan mendorong penguatan tugas teritorial dan menyerap aspirasi prajurit , menyoroti kebutuhan sarana mobilitas serta fasilitas tempat tinggal .

Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas satuan teritorial di wilayah jajaran Korem setempat. Delegasi DPR RI hadir untuk menyerap aspirasi langsung dari prajurit di lapangan. Salah satu anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan upaya objektif untuk memahami kondisi riil prajurit. Dari hasil pertemuan, beberapa aspek krusial teridentifikasi yang memerlukan tindak lanjut segera dari pemerintah pusat.

Hal ini penting demi peningkatan efektivitas. Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi I DPR RI untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak. Mereka berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai dalam APBN. Ini demi mendukung kesiapan prajurit dan optimalisasi pembinaan teritorial di wilayah Korem 081/DSJ.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI menyoroti beberapa aspek penting yang dinilai krusial untuk segera ditindaklanjuti. Urgensi pemenuhan sarana mobilitas pasukan menjadi salah satu perhatian utama. Kesiapan prajurit harus didukung oleh fasilitas yang memadai agar dapat menjalankan tugas secara optimal. Abdul Halim Iskandar menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan alokasi anggaran.

Anggaran ini akan dialokasikan dalam APBN bersama mitra kerja terkait guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dukungan fasilitas yang memadai sangat esensial untuk mendukung operasional satuan teritorial. Selain itu, ketersediaan fasilitas tempat tinggal juga menjadi sorotan serius. Kondisi rumah dinas di wilayah Korem 081/DSJ dinilai cukup memprihatinkan.

Rasio antara jumlah pasukan dengan rumah dinas yang tersedia sangat tidak seimbang, sehingga memerlukan intervensi kebijakan segera dari pemerintah pusat. Menyambut baik kunjungan kerja dari Komisi I DPR RI ini, Danrem menyampaikan rasa syukurnya atas kehormatan yang diterima. Banyak masukan, arahan, dan dukungan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas satuan teritorial. Untoro menjelaskan bahwa optimalisasi pembinaan teritorial yang dilakukan Korem 081/DSJ memiliki peran strategis.

Pembinaan ini penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memperkuat ketahanan nasional. Korem berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Melalui pembinaan yang intensif dan berkelanjutan, satuan Korem akan terus membantu mengatasi berbagai persoalan. Mereka juga mendukung program-program strategis pemerintah.

Kunjungan ini memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pengabdian. Danrem menyadari tantangan tugas ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, masukan dan dukungan dari Komisi I DPR RI menjadi motivasi. Hal ini mendorong prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara





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