DPR RI Imbau Warga Kepri Ikuti Prosedur Resmi Bekerja ke Luar Negeri

Komisi IX DPR RI mengingatkan warga Kepulauan Riau yang ingin bekerja di luar negeri untuk selalu mengikuti prosedur resmi demi mendapatkan perlindungan hukum. Kasus deportasi PMI meningkat, dan BP3MI Kepri mencatat ribuan PMI yang membutuhkan perlindungan.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) baru-baru ini mengadakan rapat kerja yang penting bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ) dan berbagai pemangku kepentingan terkait di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kepri , pada hari Rabu, 22 April 2026.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P.H. Sitorus, dalam kunjungan kerjanya di Kota Tanjungpinang pada hari Kamis, 23 April, menyampaikan imbauan yang sangat penting kepada seluruh warga Provinsi Kepri yang memiliki keinginan untuk mencari nafkah dengan bekerja di negara lain. Imbauan tersebut menekankan pentingnya untuk selalu mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Sihar mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dan bekerja di luar negeri merupakan salah satu cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa proses keberangkatan dan bekerja di luar negeri harus dilakukan dengan benar, dengan mengikuti semua prosedur yang berlaku hingga mendapatkan izin kerja yang sah.

Hal ini sangat krusial karena respons dari otoritas negara setempat akan sangat berbeda terhadap pekerja yang legal dan pekerja yang tidak memiliki dokumen yang lengkap. Sihar juga menyoroti peningkatan kasus deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang semakin mengkhawatirkan. Kasus deportasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pelanggaran izin tinggal hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal yang melanggar hukum negara tempat mereka bekerja. Kondisi ini menjadi perhatian serius yang membutuhkan solusi bersama dari semua pihak terkait.

Untuk mengatasi masalah ini, Sihar mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah, termasuk skema kerja sama antar pemerintah (G2G) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (G2B). Meskipun prosedur pada jalur resmi mungkin terlihat lebih panjang dan rumit, namun jalur ini dinilai jauh lebih aman dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para PMI.

Ia menjelaskan bahwa jika seseorang bekerja melalui prosedur resmi, maka penanganan masalah yang mungkin timbul akan menjadi lebih mudah karena adanya sistem perlindungan yang jelas dan terstruktur. Pemerintah dapat memberikan bantuan hukum, konsuler, dan dukungan lainnya kepada PMI yang menghadapi masalah di negara tempat mereka bekerja. Lebih lanjut, Sihar menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, hingga ke tingkat desa-desa.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami prosedur bekerja di luar negeri secara benar dan memiliki informasi yang cukup untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dengan persiapan yang matang, diharapkan para calon PMI dapat bekerja dengan lebih tenang dan merasa terlindungi. Langkah awal yang paling penting adalah sosialisasi yang masif, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti prosedur yang ada.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi, juga menyampaikan laporan mengenai peningkatan signifikan dalam jumlah pelayanan dan perlindungan PMI yang diberikan oleh BP3MI Kepri. Peningkatan ini didominasi oleh kasus-kasus deportasi dan pemulangan PMI. Kombes Pol Imam Riyadi menjelaskan bahwa Provinsi Kepri sangat rentan terhadap praktik keberangkatan PMI secara non-prosedural karena letak geografisnya yang strategis sebagai pintu gerbang internasional. Ia memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, BP3MI Kepri telah memberikan perlindungan kepada sebanyak 5.882 PMI.

Jumlah tersebut meliputi 4.525 orang yang mengalami deportasi atau pemulangan dari luar negeri, 1.188 orang yang dicegah keberangkatannya karena ilegal, 45 orang yang diamankan, 3 orang yang jenazahnya ditangani, 58 orang yang direpatriasi, dan 33 orang yang rentan atau sakit. BP3MI Kepri bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait terus berkomitmen untuk mencegah keberangkatan PMI secara ilegal, terutama melalui pintu utama Kota Batam.

Saat ini, terdapat tren baru di mana PMI ilegal yang dideportasi dari Kamboja kembali ke Indonesia dan kemudian diberangkatkan kembali dengan menggunakan identitas yang berbeda. Hal ini menjadi perhatian khusus yang membutuhkan pengawasan ketat dari semua pihak, baik di jalur pelabuhan resmi maupun tidak resmi. Kombes Riyadi menekankan bahwa pengawasan yang efektif dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait sangat penting untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan melindungi hak-hak PMI





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dispar Kepri: Wisman harian jadi kekuatan pariwisata BatamDinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai wisatawan mancanegara (wisman) yang datang harian secara berulang, menjadi kekuatan ...

Read more »

Ikan Disetujui Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis di KepriBadan Gizi Nasional mengizinkan penggunaan ikan sebagai bagian dari menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau. Gubernur Kepri menyambut baik keputusan ini karena ikan merupakan sumber protein hewani yang baik untuk tumbuh kembang anak dan dapat mendukung produk perikanan lokal.

Read more »

DPR minta SPPG di Kepri pasang label batas waktu aman konsumsi MBGKomisi IX DPR RI meminta pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memasang label khusus batas waktu aman ...

Read more »

DPR: Investasi di Kepri harus disertai peningkatan kualitas SDMWakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan pertumbuhan investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus disertai dengan penguatan kapasitas ...

Read more »

Jakarta Mati Lampu Hari Ini, PLN Telusuri Penyebab Gangguan ListrikGangguan listrik sebabkan mati lampu di Jakarta, PLN imbau masyarakat tetap tenang.

Read more »

Anggota DPR Imbau Masyarakat Kelompok Menengah Atas Tidak Beralih Gunakan BBM SubsidiAnggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar Ahmad Labib mengimbau masyarakat kelompok menengah atas tidak beralih ke BBM subsidi.

Read more »