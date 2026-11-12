DPR RI Gelar Paripurna Kamis 12 November 2026 Pembahasan Gibran dan RUU

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Kamis 12 November 2026 untuk mengumumkan usul pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui hak menyatakan pendapat serta pembahasan RUU Legislasi.

Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) terus berlanjut hingga Kamis, 12 November 2026. Proses hukum ini saat ini sedang menempuh jalur penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai mekanisme formal dalam parlemen. Langkah ini menjadi bagian dari agenda serius yang akan dibahas oleh anggota legislatif di kompleks parlemen, Jakarta, pada siang hari nanti.

Agenda utama dalam Rapat Paripurna yang direncanakan berlangsung pada pukul 14.00 WIB tersebut adalah pengumuman resmi mengenai usul penggunaan hak Anggota DPR RI. Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif besar yang telah dilancarkan oleh para wakil rakyat untuk membahas isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden. Rapat dijadwalkan dimulai tepat pada siang hari sesuai dengan jadwal resmi yang telah dibagikan oleh sekretariat DPR pada Kamis pagi.

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Dari 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Landasan kuat dari agenda pemakzulan ini muncul dari usulan yang dilontarkan oleh 120 Anggota DPR RI pada Rabu, 11 November 2026. Jumlah anggota legislatif yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya konsensus internal yang kuat di dalam dewan untuk menyoroti permasalahan mendasar seputar keabsahan ijazah putra Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo. Isu akademik ini menjadi pemicu utama bagi para anggota DPR untuk mengambil langkah tegas melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.

Kedatangan 120 anggota ini bukan tanpa alasan, melainkan mencerminkan kekhawatiran serius mengenai integritas administrasi negara dan kepemimpinan tingkat tinggi. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ini merupakan pintu masuk formal untuk memulai proses investigasi dan pembahasan mendalam terkait status pendidikan sang Wakil Presiden. Mekanisme ini memungkinkan DPR RI untuk mengumpulkan fakta dan pendapat sebelum masuk ke tahap keputusan politik yang lebih berat.

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Agenda Paripurna Lain Meliputi RUU dan Penyadapan Ilegal

Selain fokus pada isu pemakzulan, Rapat Paripurna Kamis 12 November 2026 ini memiliki agenda legislatif yang padat dan kompleks. Salah satu poin penting adalah pembahasan pandangan dari berbagai fraksi politik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Diskusi ini akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan resmi untuk mengubah status rancangan tersebut menjadi RUU Usul DPR RI yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

Agenda selanjutnya yang tidak kalah vital adalah pembicaraan mengenai perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik. DPR RI merasa perlu memperluas ruang dialog untuk menyempurnakan aturan statistik nasional agar lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan data pembangunan. Setelah pembahasan selesai, rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan final untuk mengesahkan atau merevisi rancangan undang-undang tersebut sebelum naik ke eksekutif.

Sementara itu, di luar ruang pleno, Komisi III DPR RI juga tengah menyiapkan rapat kerja strategis dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Rapat tertutup ini bertujuan untuk meminta penjelasan rinci terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden RI. Komisi III akan mendalami bagaimana institusi kepolisian menangani kasus serius yang mengancam keamanan kepala negara ini.

Komitmen Komisi III juga mencakup permintaan klarifikasi mengenai tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka penyadapan ilegal atau illegal interception. Pertanyaan ini krusial untuk mengungkap jaringan atau dalang di balik aksi penyadapan tersebut agar tidak ada celah hukum yang terlewatkan. Transparansi dalam proses hukum ini menjadi prioritas utama bagi komisi yang membidangi bidang hukum dan hak asasi manusia di parlemen.