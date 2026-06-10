DPR RI Dukung Anggaran Kementan 2027 untuk Perkuat Swasembada Pangan

Komisi IV DPR RI mengusulkan peningkatan anggaran Kementerian Pertanian hingga Rp45,65 triliun pada Tahun Anggaran 2027 guna memperkuat program prioritas seperti lahan, irigasi, prasarana, produksi komoditas strategis, dan pengembangan SDM. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya alokasi tambahan demi mewujudkan swasembada berkelanjutan dan mencapai target RPJMN 2025‑2029.

Pada hari Rabu (10 Juni 2026), Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, alias Titiek Soeharto, bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, memimpin rapat kerja di Jakarta untuk membahas pagu indikatif Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2027.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menilai pentingnya penguatan anggaran kementerian agar program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara maksimal. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa anggaran awal diusulkan sebesar Rp23,23 triliun, namun dikomunikasikan juga usulan tambahan sebesar Rp22,43 triliun, sehingga total pagu indikatif menjadi Rp45,65 triliun. Rencana anggaran tambahan ini berfokus pada berbagai bidang inti yang mendukung ketahanan pangan.

Alokasi terbesar diprediksi akan masuk ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sejumlah Rp5,04 triliun, diikuti oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian sebesar Rp3,55 triliun. Pengeluaran juga signifikan disalurkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Rp3,27 triliun), Direktorat Jenderal Hortikultura (Rp3,02 triliun), dan Badan Penyuluhan serta Pengembangan SDM Pertanian (Rp2,68 triliun). Selain itu, dana penting juga dialokasikan untuk modernisasi pertanian melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dan untuk pengembangan ternak.

Komisi IV menyoroti bahwa penambahan dana ini harus difokuskan pada peningkatan produksi komoditas pangan strategis yang masih mengandalkan impor, seperti kedelai dan bawang putih. Menteri Pertanian menekankan bahwa dengan peningkatan skala produksi, hilirisasi perkebunan, serta penyediaan benih unggul, Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan infrastruktur. Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV menyarankan agar Kementerian Pertanian mengimplementasikan program-program pengembangan kawasan pangan dan hortikultura sekaligus memperkuat penyuluhan bagi petani.

Meski ruang lingkup anggaran sangat luas, tujuan utama tetap sama: mempercepat terciptanya swasembada berkelanjutan dan menyelaraskan sasaran RPJMN 2025‑2029. Menteri Pertanian Ia juga menegaskan bahwa penguatan sektor pangan tidak hanya berfokus pada produksi, melainkan juga pada kedaulatan, stabilitas ekonomi, dan respons cepat terhadap krisis pangan global. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menuntut peningkatan produksi komoditas strategis sebagai prioritas utama demi keamanan pangan nasional.

Dengan persetujuan Komisi IV, anggaran peningkatan ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam industri pertanian berkelanjutan. Kementerian Pertanian akan segera merinci rincian alokasi dan program kerja terperinci dalam rangka memastikan setiap anggaran terpakai secara efektif dan transparan. Ini merupakan langkah signifikan menuju keamanan pangan nasional yang lebih kuat dan terintegrasi





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Anggaran Pertanian Swasembada Pangan Komisi IV DPR RI RPJMN Kementerian Pertanian

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