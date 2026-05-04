DPR RI Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T Papua Tengah

Anggota DPR RI Yan P. Mandenas menekankan perlunya percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Papua Tengah untuk mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Program ini diharapkan dapat menjangkau wilayah pegunungan dan memberdayakan ekonomi lokal.

Penekanan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 1 Nabire pada Senin, 4 Mei 2026. Mandenas mengamati respons positif dari anak-anak terhadap program MBG, namun ia menyoroti ketidakmerataan distribusi program tersebut. Ia mengingatkan agar program ini tidak hanya terfokus di daerah perkotaan seperti Nabire dan Mimika, melainkan harus menjangkau wilayah pegunungan yang sangat membutuhkan bantuan gizi. Banyak siswa di daerah pedalaman yang datang ke sekolah tanpa sarapan, mengakibatkan gangguan konsentrasi, bahkan ada yang sampai pingsan saat mengikuti pelajaran.

Kondisi ini jelas berdampak negatif pada kualitas belajar mereka. Mandenas mencontohkan, siswa seringkali merasa pusing dan terpaksa pulang karena kelaparan, menghambat proses pembelajaran mereka secara signifikan. Untuk mempercepat jangkauan program MBG hingga ke wilayah 3T, Mandenas menilai pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan kunci utama. Pemenuhan gizi yang memadai akan membantu siswa lebih fokus dan meningkatkan capaian akademik mereka.

Ia meyakini bahwa anak-anak yang makan dengan cukup akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih fokus. Program MBG, yang merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Mandenas menginstruksikan agar setiap dapur MBG memprioritaskan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan bahan pangan dari petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Ia menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap dapur MBG yang tidak mengutamakan tenaga kerja dan pangan lokal. Selain itu, ia mendorong penyesuaian petunjuk teknis pelaksanaan MBG di Papua, termasuk standar harga per porsi, agar sesuai dengan kondisi geografis dan ekonomi daerah. Program MBG juga diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, karena anak-anak dapat memperoleh makanan bergizi di sekolah tanpa biaya tambahan.

Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Papua Tengah, Nalen Situmorang, melaporkan bahwa saat ini terdapat 33 unit SPPG yang tersebar di tiga kabupaten di Papua Tengah. Rinciannya adalah 14 SPPG di Kabupaten Nabire, 1 SPPG di Kabupaten Deiyai, dan 18 SPPG di Kabupaten Mimika. BGN berencana untuk menambah SPPG di lima kabupaten yang belum memiliki fasilitas tersebut, termasuk penambahan unit di Kabupaten Deiyai.

Pengembangan SPPG di wilayah 3T ini masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, mengingat tantangan akses dan distribusi yang signifikan. Situmorang menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan SPPG di wilayah ini. Ia berharap dengan penambahan SPPG, cakupan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, dapat semakin luas dan merata di seluruh wilayah Papua Tengah. Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut, serta memperkuat ketahanan pangan lokal.

Peningkatan gizi anak akan berdampak positif pada perkembangan kognitif dan fisik mereka, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal melalui penggunaan tenaga kerja dan bahan pangan lokal akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat





