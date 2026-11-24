Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mendorong kebijakan afirmatif PPPK usia di atas 35 tahun agar bisa mengikuti seleksi CPNS 2026 melalui kelonggaran syarat batas usia administratif.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, secara resmi mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menyusun kebijakan afirmatif. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berusia di atas tiga puluh lima tahun agar dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi kelompok pegawai yang selama ini terhambat oleh batasan usia umum pendaftaran.

Mekanisme Kebijakan Afirmatif PPPK

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Khozin di Jakarta pada Selasa tanggal 24 November, kebijakan afirmasi ini diperlukan karena regulasi saat ini membatasi usia maksimal pendaftaran CPNS hanya sampai tiga puluh lima tahun. Kebijakan khusus ini berfungsi sebagai ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap persyaratan batas usia maksimal pendaftaran bagi para PPPK. Dengan adanya ketentuan ini, para pegawai non-struktural yang telah berpengalaman dapat mengajukan diri tanpa terhalang oleh syarat administratif yang kaku.

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Kesimpulan Rapat Kerja Resmi DPR

Dorongan untuk penyusunan peta jalan kebijakan afirmatif bagi PPPK berusia di atas tiga puluh lima tahun juga termaktub dalam kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri PANRB, Rini Widyantini. Pertemuan strategis tersebut berlangsung pada Senin tanggal 23 November di Jakarta. Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak menyepakati bahwa kebijakan afirmatif ini akan diatur sebagai lex specialis atau ketentuan khusus yang berlaku secara eksklusif bagi PPPK dalam konteks persyaratan usia pendaftaran.

Syarat Administratif Bukan Pengangkatan Otomatis

Wakil Rakyat ini menekankan bahwa kebijakan tersebut hanya memberikan kelonggaran pada persyaratan administratif usia saja, bukan berarti adanya pengangkatan otomatis PPPK menjadi PNS. Seluruh peserta, termasuk PPPK yang mendapat akses khusus ini, tetap harus mengikuti seluruh tahapan seleksi yang berlaku secara ketat. Keputusan kelulusan akan sepenuhnya bergantung pada hasil nilai yang diperoleh selama proses evaluasi berlangsung.

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Sistem Seleksi Berlaku Sama Rata

Khozin menjelaskan bahwa saat proses seleksi CPNS berlangsung, semua pendaftar akan diberlakukan secara sama tanpa terkecuali. Siapa pun yang mampu meraih nilai tertinggi dalam ujian dan assessment, dialah yang akan berhasil lolos menjadi PNS. Afirmasi ini semata-mata bertujuan untuk membuka pintu administrasi bagi mereka yang sudah berkomitmen sebagai PPPK, bukan untuk mengubah sistem meritokrasi dalam seleksi pejabat negara.

Prospek Implementasi Kebijakan Tahun 2026

Kebijakan afirmatif ini diharapkan dapat segera diimplementasikan dalam rangka persiapan Seleksi CPNS tahun 2026 hingga 2027. Pemerintah diharapkan dapat segera menerbitkan aturan turunan yang jelas agar para PPPK yang berusia di atas tiga puluh lima tahun tidak kehilangan peluang untuk berkarir lebih jauh di birokrasi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan motivasi dan retensi tenaga kerja pemerintah non-struktural yang telah berpengalaman.