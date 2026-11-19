Komisi XIII DPR RI dan Kemenkumham sepakat tingkatkan Pos Bantuan Hukum hingga desa serta masukkan hukum ke SMA untuk akses keadilan.

Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sepakat mengoptimalkan jaringan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diambil untuk memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat luas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan dorongan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pertemuan yang dipantau secara daring berlangsung di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026, menandai komitmen bersama untuk memperkuat infrastruktur bantuan hukum nasional.

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Optimalisasi Pos Bantuan Hukum dan Dana Paralegal

Komitmen utama Komisi XIII adalah memastikan jumlah Posbankum yang aktif meningkat signifikan di seluruh wilayah Indonesia. Selain penambahan jumlah pos, penguatan kompetensi paralegal hukum menjadi prioritas mutlak agar layanan yang diberikan benar-benar berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat secara efektif.

Willy Aditya menekankan bahwa dukungan honorarium bagi paralegal juga sangat diperlukan sebagai insentif. Hal ini bertujuan untuk menarik talenta terbaik dan menjaga keberlanjutan layanan di tingkat akar rumput. Dengan dukungan keuangan yang memadai, paralegal dapat bekerja lebih optimal dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

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Integrasi Kurikulum Pengantar Ilmu Hukum di SMA

Selain fokus pada infrastruktur bantuan hukum, Komisi XIII mendorong Kementerian Hukum untuk menginisiasi mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Langkah strategis ini dinilai penting untuk menanamkan pemahaman hukum sejak dini kepada generasi muda bangsa.

Pengalaman literasi hukum di bangku SMA akan membangun kesadaran publik mengenai hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang memahami konsekuensi legal dari tindakan mereka sehari-hari.

Capaian Kinerja dan Restorative Justice di Posbankum

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melaporkan bahwa sebanyak 83.960 Pos Bantuan Hukum telah terbentuk di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, jaringan tersebut telah menangani 249.820 kasus melalui mekanisme konsultasi maupun penyelesaian perkara secara damai.

Supratman menjelaskan bahwa Posbankum berperan sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Pendekatan ini sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana yang mengedepankan rekonsiliasi, sehingga dapat mengurangi beban negara jika perkara harus dilanjutkan ke jalur pengadilan formal.

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Ekspansi Organisasi Bantuan Hukum dan Kolaborasi Keamanan

Kementerian Hukum menargetkan jumlah organisasi bantuan hukum (OBH) yang didukung negara meningkat dari 777 saat ini menjadi 1.000 organisasi pada tahun 2027. Ekspansi ini bertujuan memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di seluruh pelosok negeri.

Sistem Posbankum akan terhubung dengan berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Narkotika Nasional melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, serta Kejaksaan melalui program Jaga Desa. Kolaborasi multidisiplin ini dirancang untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik di tingkat masyarakat.