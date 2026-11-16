DPR RI Dorong Konversi PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Bertahap

Komisi X DPR RI mengusulkan konversi bertahap status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dengan anggaran Rp26 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan honorer di bidang pendidikan dan kesehatan.

Komisi X DPR RI menegaskan keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer, dengan fokus utama pada konversi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap. Langkah strategis ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., seusai pelaksanaan diskusi resmi di Gedung Nusantara V pada Senin, 16 November 2026. Upaya ini mencerminkan komitmen legislatif untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara yang sebelumnya bekerja dengan status paruh waktu.

Rencana Konversi Bertahap dan Skema Anggaran

Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa menjelaskan bahwa proses konversi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara serentak dalam satu tahun anggaran akibat keterbatasan fiskal. Pemerintah memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi ketat antara pemerintah pusat serta kementerian terkait untuk memastikan keberlanjutan program. Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI, total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mendukung peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu mencapai angka Rp26 triliun. Angka yang sangat besar ini menuntut adanya skema penyaluran yang hati-hati agar tidak membebani keuangan negara secara drastis.

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Skema waktu yang diusulkan oleh Adde Rosi Khoerunnisa membagi proses konversi menjadi tiga periode bertingkat untuk menyeimbangkan beban anggaran. Pada tahun 2027, target pertama adalah mengonversi sekitar 30 persen dari total PPPK paruh waktu menjadi status penuh waktu. Langkah ini dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan menambah jumlah konversi sebesar 30 persen lagi. Tahap akhir direncanakan dua tahun setelahnya, di mana 40 persen dari sisa tenaga honorer akan diaktifkan menjadi pegawai penuh, sehingga menyelesaikan seluruh target yang ada.

Dampak Menyeluruh di Luar Sektor Pendidikan

Adde Rosi Khoerunnisa juga menegaskan bahwa urgensi konversi status ini tidak terbatas hanya pada sektor pendidik atau guru saja. Tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran juga masuk dalam kategori tenaga pelayanan publik yang memerlukan kepastian status kepegawaian. Ketiga sektor vital ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing bidang. Penanganan yang komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan di seluruh Indonesia.

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Kepentingan nasional memerlukan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para pekerja di sektor-sektor strategis tersebut. Dengan memberikan status penuh waktu, pemerintah dapat menjamin stabilitas kerja dan motivasi para pegawai dalam memberikan layanan terbaik. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini, mengingat kompleksitas data dan administrasi yang harus dikelola dengan presisi tinggi. Tanpa koordinasi yang solid, risiko kesalahan alokasi anggaran dan penolakan administrasi dapat menghambat progresivitas program nasional ini.

Tindak Lanjut dan Prospek Implementasi Kebijakan

Komisi X DPR RI berharap hasil pembahasan bersama pemerintah dapat segera diwujudkan dalam langkah konkret yang terukur. Realisasi pengangkatan tersebut sangat bergantung pada tindak lanjut kebijakan pemerintah dan kepastian skema pembiayaan yang telah disepakati. Perencanaan teknis pelaksanaan juga perlu dirancang dengan cermat agar rencana konversi dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa gangguan berarti. Kepastian bagi para tenaga honorer menjadi tujuan akhir dari seluruh proses legislatif dan eksekutif ini.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan langkah progresif untuk modernisasi aparatur sipil negara. Dengan anggaran Rp26 triliun yang dialokasikan secara bertahap, negara dapat memastikan tidak ada tenaga ahli yang terabaikan. Proses ini akan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pemerintahan Indonesia.