DPR RI Desak Solusi Atasi Kemacetan Puncak: Buka-Tutup Dinilai Sudah Ketinggalan Zaman

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi inovatif dalam mengatasi kemacetan parah di jalur wisata Puncak, Bogor. Buka-tutup lalu lintas dianggap tidak efektif, mendorong perlunya pembangunan infrastruktur alternatif dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing pariwisata.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI , Putra Nababan di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan. Kabupaten Bogor (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menemukan solusi inovatif guna mengatasi kemacetan parah di jalur wisata Puncak , Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan ini disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Taman Safari Indonesia (TSI) di Cisarua, Senin, dengan tujuan menyerap aspirasi dari para pelaku industri pariwisata. Putra Nababan, yang menjabat sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, menyatakan bahwa sistem rekayasa lalu lintas buka-tutup yang selama ini diterapkan sudah tidak lagi efektif dalam menghadapi volume kendaraan yang sangat tinggi menuju kawasan Puncak. Menurutnya, praktik buka-tutup ini sudah ketinggalan zaman dan kurang mengakomodasi kebutuhan wisatawan. Ia menekankan perlunya terobosan baru berupa pembangunan akses alternatif atau jalur baru yang dapat mengurangi kepadatan arus wisatawan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Putra Nababan menyoroti bahwa kawasan Puncak tidak hanya menjadi tujuan bagi satu destinasi wisata, melainkan terhubung dengan berbagai objek wisata lain yang terus berkembang. Hal ini, menurutnya, membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan. "Mungkin harus ditemukan rute lain, jalan lain menuju ke lokasi pariwisata ini karena ini bukan hanya Taman Safari, tapi banyak lokasi lain yang terkoneksi," ujarnya. Putra menambahkan bahwa pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, harus memperkuat kolaborasi untuk menciptakan solusi aksesibilitas yang lebih baik bagi para wisatawan. Ia berpendapat bahwa kemudahan akses menuju destinasi wisata akan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa berbagai masukan dari pelaku industri pariwisata, termasuk terkait kemacetan dan masalah aksesibilitas, akan dibawa ke dalam rapat kerja bersama kementerian terkait. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih efektif dan berkelanjutan. "Masalah-masalah yang kita temukan di sini akan kita bawa ke rapat kerja dan disampaikan kepada kementerian," kata Putra Nababan dengan tegas. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampouw, menyoroti pentingnya infrastruktur sebagai salah satu faktor kunci dalam mendukung ekosistem pariwisata, khususnya di kawasan sekitar TSI. Ia memberikan contoh bahwa keberadaan destinasi wisata seperti Taman Safari telah mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan lalu lintas pengunjung dan pembangunan infrastruktur pendukung yang signifikan. Namun demikian, Aswin mengakui bahwa kemacetan dan keterbatasan akses masih menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi secara bersama-sama oleh semua pihak terkait. General Manager TSI Bogor, Sere Nababan, juga menyampaikan pandangannya bahwa persoalan infrastruktur merupakan isu krusial yang secara langsung mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Puncak. Ia menekankan bahwa peningkatan target kontribusi sektor pariwisata, termasuk dari TSI, sangat bergantung pada kelancaran akses menuju kawasan tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya solusi komprehensif untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas guna mendukung pertumbuhan industri pariwisata di kawasan Puncak secara berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat ditekankan untuk menciptakan solusi yang efektif. Peningkatan infrastruktur, pembangunan jalur alternatif, serta penerapan manajemen lalu lintas yang lebih baik merupakan beberapa langkah yang perlu diambil. Selain itu, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan fasilitas pendukung pariwisata, seperti area parkir yang memadai, transportasi umum yang efisien, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, kawasan Puncak dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat dan juga bagi negara secara keseluruhan. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik bagi para wisatawan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan





