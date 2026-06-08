DPR RI dan Pemerintah Menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri: Batas Usia Pensiun Polisi Disamakan Menjadi 59 dan 60 Tahun

Komisi III DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati RUU Polri mengatur batas usia pensiun polisi adalah 59 dan 60 tahun. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan batas usia pensiun 59 tahun berlaku untuk personel dengan pangkat tamtama dan bintara, sementara batas 60 tahun berlaku untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi.

Komisi III DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati RUU Polri mengatur batas usia pensiun polisi adalah 59 dan 60 tahun. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan batas usia pensiun 59 tahun berlaku untuk personel dengan pangkat tamtama dan bintara, sementara batas 60 tahun berlaku untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Pemerintah membedakan usia pensiun anggota Polri berdasarkan pangkatnya untuk menjaga motivasi personel. Selain itu, jika tidak dibedakan, akan terjadi perbedaan masa kerja yang tidak seimbang antarpangkat.

Pemerintah juga berpedoman pada gradasi usia pensiun yang berlaku pada aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Legislator sempat berdebat dengan pihak pemerintah mengenai batas usia pensiun ini. Komisi III DPR RI meminta usia pensiun anggota Polri disamaratakan menjadi 60 tahun, tetapi Eddy menegaskan, usia pensiun anggota Polri perlu dibedakan. Habib menanyakan, "Ada masalah dari anggaran, tidak?

Kalau 60 semua dari anggaran masalah, begitu?

", tetapi Eddy menegaskan, apabila batas usia pensiun disamakan menjadi 60 tahun, perkembangan di tubuh Polri akan terganggu. Apabila batas usia pensiun disamakan menjadi 60 tahun, perkembangan di tubuh Polri akan terganggu. Apabila batas usia pensiun disamakan menjadi 60 tahun, perkembangan di tubuh Polri akan terganggu. Apabila batas usia pensiun disamakan menjadi 60 tahun, perkembangan di tubuh Polri akan terganggu





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