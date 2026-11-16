DPR RI dan KKP Koordinasi Bantuan Teknologi Garam Rakyat Nagekeo Ende

Koordinasi DPD RI dan KKP untuk Bantuan teknologi garam di Nagekeo dan Ende guna meningkatkan standar NaCl dan pendapatan petani.

Ketua Komite IV DPR RI Ahmad Yohan didampingi oleh Tenaga Ahli Utama Pimpinan DPD RI Sadam Syarif melakukan pertemuan resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di bawah naungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta pada Senin tanggal 16 November. Rapat koordinasi ini menjadi momen krusial untuk membahas strategi pengembangan potensi garam rakyat yang selama ini belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi standar industri pabrik. Kedua tokoh politik tersebut menegaskan bahwa intervensi pemerintah serta dukungan teknologi modern adalah kunci utama untuk memperbaiki kualitas hasil produksi garam lokal di wilayah Indonesia.

Standar Industri dan Potensi Lahan Nagekeo

Menurut Sadam Syarif, potensi garam di berbagai daerah terutama di Kabupaten Nagekeo belum dikembangkan secara intensif dengan pendekatan industri yang matang. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah resmi mendata luasan lahan yang tersedia untuk kegiatan produksi garam rakyat. Dalam rapat tersebut, pihak Kementerian menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan teknologi kepada para petani garam sebagai langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan kualitas.

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Proses produksi garam rakyat yang masih mengandalkan metode tradisional sering kali menghasilkan produk yang tidak konsisten dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri pabrik. Ketidaksesuaian standar ini menjadi hambatan utama dalam rantai pasok bahan baku. Oleh karena itu, sinergi antara regulator seperti DPD RI dan pelaksana teknis seperti KKP sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa bantuan teknologi benar-benar tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan di lapangan.

Transisi Teknologi dan Sistem Semi-Modern

Politikus muda dari Partai Amanat Nasional ini menegaskan bahwa para petani garam lokal harus didampingi secara intensif oleh pemerintah dan instansi terkait. Tujuannya adalah agar terjadi pergeseran pola dari sistem tradisional menuju sistem semi-modern yang lebih efisien dan produktif. Langkah transisi ini diperlukan agar kualitas garam petani dapat diterima dengan baik oleh berbagai sektor industri dalam negeri.

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Salah satu elemen kunci dalam modernisasi ini adalah penggunaan mesin hisap untuk proses pengeringan dan geomembran untuk pengelolaan area evaporasi. Penggunaan teknologi geomembran terbukti dapat meningkatkan kualitas kandungan NaCl pada garam yang dihasilkan. Pendekatan pengenalan teknologi ini diharapkan dapat menjadi jembatan agar harga jual garam petani di Nagekeo dapat disesuaikan dengan standar pasar industri.

Harapan besar dari inisiatif ini adalah terciptanya peningkatan pendapatan yang signifikan bagi para petani garam di Nagekeo. Dengan kualitas yang lebih baik, mereka akan memiliki negosiasi harga yang lebih kuat di depan pembeli industri. Hal ini akan berdampak positif langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat petani di wilayah-wilayah penghasil garam potensial di Indonesia.

Peran Koordinasi Lembaga Negara

Kehadiran Ahmad Yohan selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam pertemuan ini menandakan adanya perhatian serius legislatif terhadap sektor perikanan dan kelautan. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memastikan bahwa program bantuan teknologi tidak hanya menjadi wacana tetapi segera diimplementasikan. Fokus utama diskusi adalah pada efisiensi produksi dan peningkatan daya saing garam rakyat di pasar nasional.

Ke depan, implementasi bantuan teknologi ini akan memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Kolaborasi antara tenaga ahli, legislatif, dan eksekutif menjadi fondasi penting dalam kesuksesan program pemberdayaan petani garam. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang berkelanjutan di daerah-daerah potensial seperti Nagekeo dan Ende.