DPR RI, BI, dan Kemenkeu Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Stabilkan Rupiah dan Dorong Pertumbuhan

Pemerintah dan otoritas moneter sepakat menguatkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah pelemahan nilai tukar, menarik aliran modal, serta mempercepat pertumbuhan sektor riil melalui percepatan program strategis nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) bersama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan telah menyepakati penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Langkah colaboratif ini diinisiasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah kondisi global yang dinamis dan penuh tantangan, termasuk pelemahan yang signifikan terhadap dolar Amerika Serikat.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, membahas secara mendalam evaluasi kondisi terkini ekonomi makro Indonesia. Fokus utama diskusi adalah respons terhadap tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS, serta langkah-langkah untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Dari pertemuan tersebut, muncul beberapa kesepakatan strategis yang mencakup upaya stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar yang terkoordinasi, peningkatan daya tarik imbal hasil untuk menarik aliran modal masuk, dan penjaminan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat menciptakan respons yang cepat dan tepat guna mengatasi ketidakpastian ekonomi global. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa koordinasi fiskal-moneter sangat erat dan penting untuk menjaga nilai tukar rupiah yang rentan terhadap fluktuasi global.

Ia menambahkan bahwa selain stabilisasi kurs, peningkatan daya tarik imbal hasil menjadi kunci untuk menarik investasi asing, yang pada akhirnya dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti urgensi kerja sama erat antar semua pemangku kebijakan dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat implementasi program-program struktural di sektor riil, seperti pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi, guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pihak DPR RI, melalui Sufmi Dasco Ahmad, menekankan bahwa sinergi ini harus terus dipertahankan dalam jangka panjang untuk menjaga bahwa kebijakan fiskal dan moneter selalu selaras dalam mencapai tujuan stabilitas makroekonomi. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap perekonomian Indonesia. Langkah-langkah konkret yang disepakati termasuk pengelolaan kas pemerintah yang prudent serta peningkatan remunerasi atau suku bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah guna menjaga likuiditas.

Pemerintah dan otoritas moneter juga berjanji untuk terus memantau gejolak spekulatif dan bereaksi secara agresif jika diperlukan. Komitmen ini menjadi sinyal kuat bahwa seluruh pemangku kepentingan menyadari pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter di negara maju. Dengan demikian, upaya kolaborasi ini diharapkan mampu mengurangi volatilitas rupiah, menstabilkan pasar keuangan, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan berkelanjutan





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Stabilitas Rupiah Koordinasi Fiskal Moneter Bank Indonesia Kementerian Keuangan DPR RI

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