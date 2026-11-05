DPR RI Atur Hukuman Mati dan Perampasan Aset Koruptor

Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset yang menegaskan ancaman hukuman mati bagi koruptor dan mekanisme pengembalian aset langsung ke korban investasi bodong.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku penuh di tahun 2026 masih mengakui eksistensi hukuman mati di Indonesia. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa ketentuan ini harus ditegaskan secara eksplisit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Penegasan ini disampaikan usai rapat kerja Komisi III bersama pemerintah yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026.

Mekanisme Perampasan Aset Korban Investasi

Ketentuan utama dalam RUU ini adalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan investasi secara langsung kepada para korban. Aset dari tindak pidana investasi yang merugikan masyarakat banyak, seperti kasus Binomo dan penipuan berkedok perjalanan umrah, akan disita dan dirampas untuk diserahkan kepada korban. Kebijakan ini merespon keluhan panjang para korban yang sebelumnya harus menunggu proses administratif yang rumit sebelum mendapat pengembalian dana.

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Sebagian korban investasi bodong di Kabupaten Bandung dan Jawa Tengah telah menunggu hingga dua tahun untuk mendapatkan kembali aset mereka. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup bagi para korban yang membutuhkan pemulihan finansial segera. Dalam banyak kasus ekonomi, pelaku rela menjalani hukuman penjara lima hingga sepuluh tahun karena aset triliunan mereka sudah diamankan dan sulit digugat.

Usulan Perampasan Aset Pelaku Karhutla

Komisi III DPR RI juga menerima usulan untuk menerapkan mekanisme perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Usulan ini mencakup korporasi besar yang melakukan pelanggaran lingkungan agar penanganan tidak hanya berakhir pada sanksi administratif ringan. Pencabutan izin usaha dinilai tidak memadai tanpa adanya kompensasi finansial yang diambil dari perusahaan pelaku.

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Sebelum masa sidang berikutnya dimulai, Habiburokhman menyebutkan bahwa ketentuan pengembalian aset dan perampasan aset akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Anggota Panitia Kerja atau Panja akan menyusun rumusan final yang mempertimbangkan keberlakuan hukum yang adil. Tidak ada keputusan final yang telah diambil mengenai kedua usulan sensitif tersebut sebelum jadwal pembahasan resmi dimulai.

Jadwal Selesai RUU Perampasan Aset 2027

Keputusan mengenai penerapan hukuman mati untuk koruptor dalam kondisi tertentu masih memerlukan pembahasan mendalam oleh para anggota dewan. Kriteria yang dapat dikenakan hukuman mati akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, termasuk kemungkinan penerapannya saat bencana. Rumusan yang lebih detail mengenai syarat-syarat spesifik masih menjadi bahan diskusi intensif di kalangan anggota komisi.

Target penyelesaian RUU Perampasan Aset Tindak Pidana adalah pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 sampai 2027. Masa persidangan tersebut dijadwalkan dimulai secara resmi pada 10 November 2026. Komisi III DPR RI berusaha mempercepat proses legislatif ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dan korban tindak pidana ekonomi.