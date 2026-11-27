Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Kapolda Dadang Hartanto yang berhasil menekan angka kejahatan hingga 34 persen di Jakarta dalam dua bulan terakhir.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya atas keberhasilan operasional selama dua bulan terakhir. Apresiasi ini secara khusus ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto yang telah berhasil mendorong penurunan signifikan pada angka kejahatan dan tindak kekerasan di wilayah hukum Jakarta.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa data terkini menunjukkan adanya penurunan angka kriminalitas sebesar 34 persen. Angka ini merupakan capaian nyata yang terlihat sejak Komjen Dadang Hartanto resmi mengemban amanat sebagai Kapolda Metro Jaya dan menerapkan berbagai strategi pengamanan baru.

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Mekanisme Pengendalian Keamanan dan Unjuk Rasa

Penurunan drastis tersebut juga terlihat nyata pada meredanya frekuensi unjuk rasa yang selama ini sering kali berujung pada kericuhan. Habiburokhman menekankan bahwa perubahan ini dapat dilihat secara kasat mata melalui data lapangan sejak Komjen Dadang Hartanto menjabat. Selain itu, penanganan arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga dinilai telah berjalan dengan optimal, khususnya di kawasan Jakarta Timur.

Komisi III DPR RI juga menyoroti terobosan penting yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya dalam menangani aspirasi masyarakat. Kapolda Dadang Hartanto telah membuka kanal pengaduan khusus yang dikelola secara langsung oleh pimpinan kepolisian. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keluhan dari publik mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang cepat.

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Komitme Kapolda Terhadap Penyelesaian Laporan Masyarakat

Komjen Dadang Hartanto menjelaskan bahwa dirinya mengalokasikan waktu khusus setiap minggunya untuk menindaklanjuti sekitar 10 hingga 12 laporan masyarakat. Langkah ini diambil secara pribadi oleh Kapolda untuk memastikan bahwa kinerja para penyidik di lapangan berjalan sesuai dengan harapan publik. Proses ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pengawasan dan masukan yang diberikan oleh Komisi III DPR RI dijadikan sebagai catatan penting bagi Kapolda Dadang Hartanto. Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi keamanan di ibu kota tetap kondusif. Polda Metro Jaya juga berkomitmen untuk memfasilitasi penyampaian pendapat di muka umum agar kegiatan tersebut tetap tertib.

Dampak Nyata Terhadap Ketertiban Umum Jakarta

Upaya pengamanan ini dilakukan dengan prinsip tidak mengganggu aktivitas warga lainnya di seluruh wilayah Jakarta. Kapolda Dadang Hartanto menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban umum adalah prioritas utama yang harus dijaga bersama. Pembukaan kanal komplain juga bertujuan menjaga agar ritme kerja penyidik selaras dengan ekspektasi masyarakat.

Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini dihadiri oleh para pimpinan instansi penegak hukum terkait. Kehadiran Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Sutikno, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Awang Joko Rumitro menunjukkan sinergi antar lembaga. Semua pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi demi terciptanya keamanan yang berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta.