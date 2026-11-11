DPR RI Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

DPR RI resmi mengajukan hak menyatakan pendapat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan 120 anggota. Rapat paripurna dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026 untuk menindaklanjuti usulan ini.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi menginisiasi proses hukum politik melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bertujuan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah strategis ini diumumkan secara terbuka oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, yang menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Dasar Hukum dan Alasan Pemakzulan Gibran

Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa fraksi PKS menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengajuan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran berat berupa perbuatan tercela yang melanggar etika berbangsa. Sebanyak 28 anggota dewan dari fraksi PKS telah menandatangani pengajuan HMP dalam rapat internal pada Rabu, 11 November 2026.

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Total jumlah anggota dewan dari seluruh fraksi yang meneken pengajuan HMP mencapai 120 orang. Mardani menegaskan bahwa usul ini diajukan atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 juncto Pasal 7B UUD 1945. Penekanan utama terletak pada indikasi perbuatan tercela yang menjadi dasar pertimbangan hukum.

Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001. Mardani mengatakan, berdasarkan TAP MPR tersebut, Gibran dinilai melanggar etika berbangsa yang harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

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Suara Dukungan dari Fraksi Lain

Dukungan terhadap langkah pemakzulan ini tidak hanya datang dari PKS, tetapi juga dari berbagai fraksi lain yang merasa urgensi penyelesaian masalah sangat mendesak. Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammaz Khozin, menyatakan bahwa HMP perlu segera dilakukan karena polemik ijazah Gibran selama ini menguras energi publik dan legislatif. Khozin menekankan pentingnya menyudahi polemik agar agenda menjalankan Astacita pemerintah tidak terabaikan.

Khozin menekankan bahwa energi para legislator terlalu mubazir dan banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak. Pernyataan ini mencerminkan frustrasi terhadap dinamika politik yang dianggap menghambat fokus pada program kerja pemerintahan. Khozin meminta DPR untuk mengambil tindakan tegas guna mengembalikan stabilitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas konstitusional.

Frasi Gerindra, PAN, hingga Golkar juga turut memberikan alasan kuat mengapa mereka mendukung usul Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran. Kesamaan pandangan antar fraksi menunjukkan adanya konsensus politik yang cukup kuat mengenai ketidaksesuaian Gibran dengan standar etik dan hukum yang ditetapkan. Hal ini memperkuat posisi numerik pengusul yang jauh melampaui batas minimal yang dipersyaratkan oleh peraturan internal DPR.

Prosedur Rapat Paripurna dan Syarat Persetujuan

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa pengajuan HMP akan dibahas secara formal dalam rapat paripurna yang diagendakan pada Kamis, 12 November 2026. Jadwal ini menjadi tonggak penting dalam proses legitimasi politik karena menentukan apakah usulan pemakzulan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Kehadiran anggota dewan dalam rapat tersebut akan menjadi kunci keberhasilan prosedural.

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Jumlah 120 pengusul telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR. Namun, usulan baru menjadi hak menyatakan pendapat DPR setelah disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Persetujuan akhir memerlukan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Proses verifikasi administratif dan legalitas dokumen pengajuan akan dilakukan oleh Badan Musyawarah sebelum masuk ke agenda rapat paripurna. Setiap detail tanda tangan dan representasi fraksi akan diperiksa ketat untuk memastikan keabsahan numerik. Hasil keputusan rapat paripurna pada 12 November 2026 akan menentukan arah selanjutnya bagi nasib jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di mata hukum dan politik nasional.