DPR Resmi Sahkan Tingkat I RUU PPRT Demi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Badan Legislasi DPR RI menyetujui pengesahan tingkat I RUU PPRT untuk dilanjutkan ke rapat paripurna, menandai babak baru perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia setelah pembahasan panjang 409 DIM.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin langsung rapat pleno pengesahan tingkat I Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT di Badan Legislasi pada Senin malam, 20 April 2026. Momen bersejarah ini menandai titik terang perjuangan panjang para pekerja rumah tangga di tanah air setelah mendengarkan penyampaian pendapat dari delapan fraksi yang hadir.

Dalam atmosfer rapat yang berlangsung khidmat, Dasco meminta persetujuan bulat dari seluruh anggota dewan untuk melanjutkan draf tersebut ke tahap pembahasan tingkat II. Dengan diketuknya palu sidang oleh politisi senior dari Partai Gerindra tersebut, maka secara resmi RUU ini akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa, 21 April 2026, sebagai agenda prioritas negara. Dalam proses pembahasan yang intensif di Baleg DPR, Ketua Baleg Bob Hasan memaparkan bahwa pihaknya telah berhasil menuntaskan pembahasan atas 409 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah. Rincian substansial dari DIM tersebut mencakup 231 poin tetap, 55 poin redaksional, 23 poin substansi baru, serta 100 poin yang diputuskan untuk dihapus demi penyelarasan aturan. RUU PPRT ini nantinya akan terdiri dari 12 bab yang memuat 37 pasal komprehensif. Bob Hasan menekankan bahwa debat konstruktif yang dilakukan oleh Panitia Kerja telah menghasilkan norma-norma krusial yang berfungsi sebagai tameng hukum bagi pekerja rumah tangga. Fokus utama aturan ini mencakup aspek hak asasi manusia, jaminan kesejahteraan, hingga kepastian hukum bagi individu yang selama ini sering berada dalam posisi rentan di sektor domestik. Poin-poin krusial yang disepakati meliputi pengaturan rekrutmen melalui perusahaan penempatan resmi yang diawasi ketat, pemberian hak jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga kewajiban pemberian pendidikan vokasi bagi calon pekerja. Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan penempatan dilarang keras melakukan pemotongan upah sepihak. Selain itu, pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan pengawasan aktif dengan memberdayakan pengurus RT dan RW guna mencegah terjadinya tindakan kekerasan maupun penelantaran. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang hadir mewakili pemerintah, menyambut baik kemajuan ini sebagai langkah konkret negara dalam menghapus segala bentuk ketidakmanusiawian. Beliau menegaskan bahwa sudah saatnya pekerja rumah tangga dipandang sebagai warga negara yang setara dengan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. RUU ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang telah berlangsung selama dua dekade sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2004. Langkah ini merupakan bukti komitmen nyata negara dalam memberikan perlindungan hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali bagi mereka yang mengabdi di sektor rumah tangga, sehingga martabat kemanusiaan tetap terjaga dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RUU PPRT DPR RI Perlindungan Pekerja Badan Legislasi Hak Asasi Manusia

United States Latest News, United States Headlines

