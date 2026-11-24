Dewan Perwakilan Rakyat meraih penghargaan kategori dampak pengawasan layanan publik terbaik dalam Liputan6 Good Impact Awards 2026 yang diselenggarakan oleh EMTEK Media Group.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mencatatkan prestasi di ajang Liputan6 Good Impact Awards 2026 dengan menyabet penghargaan dalam Kategori Dampak Pengawasan Layanan Publik dan Perlindungan Terbaik. Penghargaan bergengsi ini diserahkan secara langsung oleh Pemimpin Redaksi Liputan6.com, Titis Widyatmoko, kepada perwakilan Dewan yang diwakili oleh Redaktur Eksekutif Liputan6.com, Raden Trimutia Hatta. Penyerahan ini menandai pengakuan atas kontribusi nyata lembaga legislatif tersebut dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.

Mekanisme Verifikasi dan Kriteria Penghargaan

Proses seleksi untuk meraih penghargaan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahap verifikasi ketat yang dilakukan oleh tim redaksi Liputan6.com. Seluruh kandidat penerima penghargaan, termasuk DPR, dinilai berdasarkan empat pilar utama yaitu dampak sosial yang terukur, tingkat inovasi dalam pelaksanaan program, keberlanjutan aksi yang dilakukan, serta kemampuan memberikan inspirasi bagi publik. Liputan6 Good Impact Awards 2026 secara khusus diorientasikan untuk memberikan apresiasi kepada korporasi, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat yang telah berkontribusi signifikan dalam menciptakan perubahan sosial positif.

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Tujuan dari penyelenggaraan ajang tahunan ini adalah untuk mengapresiasi peran perempuan serta lembaga-lembaga inspiratif di Indonesia. Selain itu, ajang ini juga berfungsi sebagai wadah strategis untuk mengamplifikasi kisah-kisah keberhasilan mereka di ranah publik. Dengan menyediakan ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, kegiatan ini berharap dapat memperkuat ekosistem keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh nusantara melalui program-program yang telah dibuktikan keefektifannya.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Para Hadir

Acara puncak penghargaan ini dihadiri oleh jajaran tinggi pemerintah maupun tokoh media terkemuka, menunjukkan tingginya antusiasme sektor publik dan swasta terhadap isu dampak sosial. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadir memberikan dukungannya, di antaranya adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang fokus pada perlindungan sosial, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang mendukung transformasi digital, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi yang menjadi kolumnis utama tema acara.

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Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mewakili aspek tata kelola pemerintahan. Selain jajaran menteri, kehadiran tokoh bisnis dan media pun sangat padat. CEO EMTEK Media & Vidio, Sutanto Hartono, menegaskan komitmennya melalui kehadiran para eksekutif anak perusahaannya. Para pejabat tingkat direktur dan manajer keuangan seperti CFO Octaviany Sarimawan, Direktur Emtek Media Imam Sudjarwo, Corporate Secretary PT Surya Citra Media Gilang Iskandar, serta CEO Kapan Lagi Youniverse, Dian Gemiano, juga mengikuti agenda ini sebagai wujud dukungan terhadap inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Dampak Nyata dan Langkah Menuju Ke Depan

Penghargaan yang diterima oleh DPR ini bukan sekadar gelar simbolis, melainkan validasi atas upaya pengawasan yang dilakukan dalam memastikan layanan publik berjalan efektif dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks yang lebih luas, Liputan6 Good Impact Awards 2026 juga mengagendakan kategori Anugerah Perempuan Hebat 2026 sebagai bagian dari perhatian khusus terhadap gender dan inklusi sosial. Sebelumnya, lembaga keuangan seperti BSI juga telah meraih penghargaan lewat program Pembiayaan Berbasis ESG, sementara isu sampah berhasil disorot melalui penghargaan yang diterima oleh Siska Nirmala.

Kehadiran para pemimpin redaksi dan korporasi dalam satu platform ini menciptakan sinergi antara media, bisnis, dan pemerintah. Dengan fakta-fakta konkret yang telah diverifikasi, pemenang kategori seperti DPR kini memiliki mandat moral untuk terus meningkatkan standar kinerja pengawasan mereka. Langkah selanjutnya adalah penerapan best practices yang telah dipublikasikan melalui liputan media untuk menjadi acuan bagi lembaga lain dalam meningkatkan akuntabilitas dan dampak sosial mereka ke depan.