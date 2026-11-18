DPR RI menetapkan status pengambilan keputusan tingkat satu untuk RUU Perampasan Aset yang membahas tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya secara formal di Gedung Nusantara II.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu tanggal 18 November 2026. Rapat strategis ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati serta merupakan tindak lanjut dari serangkaian pembahasan mendalam yang telah diselesaikan oleh Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Tingkat Satu

Rapat yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad secara resmi membuka tahap pengambilan keputusan tingkat satu bagi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Proses ini menandai transisi penting dari fase penyusunan materi teknis menuju persetujuan politik di tingkat parlemen. Agenda utama dalam sidang tersebut meliputi penyampaian laporan resmi dari Panitia Kerja, pendapat ahli mini, serta pendapat akhir mini dari berbagai fraksi partai dan perwakilan pemerintah.

Also read Komisi III DPR finalisasi pembahasan RUU Perampasan Aset

Tahapan administrasi berlanjut dengan penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang beserta penjelasannya. Jika kesepakatan dicapai dalam pengambilan keputusan tingkat satu, dokumen legislatif ini akan dibawa ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk proses pengambilan keputusan tingkat dua sebelum akhirnya ditetapkan menjadi undang-undang yang sah dan berlaku. Langkah ini menjamin validitas hukum dan konsensus politik sebelum eksekusi kebijakan.

Proses Pembahasan Panitia Kerja dan Tim Teknis

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habiburokhman, bersama para wakil komisi Rano Alfath dan Dede Indra Permana, menegaskan bahwa diskusi ini lahir dari keputusan rapat kerja yang disepakati pada tanggal 5 November 2026. Keputusan tersebut secara resmi mengizinkan pelaksanaan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah untuk rancangan undang-undang ini di tingkat Panitia Kerja.

Advertisement

Sebelum menuju tahap pengambilan keputusan, Panitia Kerja melakukan penelaahan Daftar Inventarisasi Masalah secara mendalam bersama pihak pemerintah. Fokus utama diskusi meliputi sinkronisasi pasal demi pasal untuk memastikan tidak adanya konflik dengan regulasi yang sudah ada. Setelah seluruh materi pembahasan dalam Panitia Kerja selesai, tugas penyusunan rumusan dan sinkronisasi diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Kedua tim teknis ini kemudian melaporkan hasil pekerjaan mereka secara detail kepada Panitia Kerja pada Rabu pagi sebelum rapat dipimpin.

Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa rapat pengambilan keputusan tingkat satu ini diselenggarakan tepat setelah seluruh tahapan pembahasan di tingkat Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi dianggap selesai. Kehadiran Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengawasi kepatuhan regulasi terhadap isu korupsi.

Dampak Kebijakan dan Prosedur Selanjutnya

Legislasi ini memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Dengan adanya alat hukum perampasan aset, negara dapat secara lebih efektif menyita kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya tanpa perlu melalui proses pidana konvensional yang memakan waktu lama.

Langkah selanjutnya dalam proses legislasi adalah menunggu hasil akhir dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Para legislator akan mengevaluasi kembali naskah yang telah disepakati di tingkat satu untuk memastikan kesiapan pengesahan menjadi undang-undang. Proses ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan keuangan negara.