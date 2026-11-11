DPR Panggil BIN dan BSSN Soal Penyadapan Ilegal Prabowo

Komisi I DPR memanggil Badan Intelijen Negara dan Badan Siber Sandi Negara terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem keamanan nasional.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana segera memanggil pimpinan Badan Intelijen Negara serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara lainnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Namun, hal tersebut merupakan alarm darurat yang menunjukkan kerapuhan sistem kontra-intelijen di lingkaran paling strategis Indonesia saat ini.

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Mekanisme Pengawasan Komunikasi Kepresidenan

Oleh Soleh menekankan bahwa komunikasi kepala negara merupakan salah satu rahasia paling strategis yang dimiliki sebuah bangsa. Jika komunikasi Presiden dapat disadap dari dalam institusi negara selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi, maka ada perbaikan sistemik yang harus dilakukan bersama dalam sistem kontra-intelijen.

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghukum pelaku semata. Diperlukan upaya menutup celah-celah keamanan yang memungkinkan praktik penyadapan tersebut terjadi tanpa diketahui oleh pihak berwenang atau pengawas internal.

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Status Tersangka Perwira Tinggi Polri

Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal oleh Badan Reserse Kriminal Polri hingga kini masih terus berjalan intensif. Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi polisi sebagai tersangka terkait pelanggaran hak privasi dan keamanan data Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Selain Listyo, tiga perwira tinggi lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Perwira Tinggi Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi.

Pada Selasa (10/11/2026), Ahrie Sonta menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri. Mantan ajudan Presiden Prabowo ini menjadi orang pertama dari para tersangka yang menjalani sidang tersebut. Sidang etik memutuskan perbuatan Ahrie dalam kasus penyadapan dinyatakan tercela dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat. Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Dampak Nyata dan Koordinasi Keamanan Nasional

Kasus penyadapan ini muncul bersamaan dengan lonjakan aktivitas serangan siber yang menyasar Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional kini datang dari dua arah sekaligus, yakni dari dalam sistem birokrasi dan dari luar negeri.

Ancaman dari dalam dan dari luar dinilai sama berbahayanya. Karena itu, penguatan intelijen dan keamanan siber tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. BIN, BSSN, BAIS TNI, Polri, dan Komdigi harus terhubung dalam satu sistem koordinasi yang jelas dengan pembagian kewenangan tegas agar tidak tumpang tindih.

Komisi I DPR mendesak dilakukannya audit tertutup terhadap seluruh jalur komunikasi Presiden dan pejabat strategis negara. Audit ini harus melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara, Pasukan Pengamanan Presiden, BIN, dan Sekretariat Presiden secara komprehensif.

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Audit tersebut mencakup pemeriksaan perangkat, akun digital, jaringan infrastruktur, hingga hak akses pengguna. Proses ini juga disertai dengan pengamanan barang bukti elektronik yang ketat untuk memastikan integritas data dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Tuntutan Akuntabilitas dan Dukungan Sanksi Etik

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara memegang mandat sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara. Oleh Soleh menekankan fungsi deteksi dini terhadap ancaman, termasuk ancaman yang datang dari dalam, perlu dievaluasi secara serius tanpa saling menyalahkan.

Komisi I mendukung langkah Presiden yang telah meminta laporan dari Kepala BIN. Mereka berharap BIN menjalankan fungsi kontra-intelijen untuk menelusuri ke mana saja hasil sadapan itu mengalir demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Ahrie Sonta sudah sangat tepat. Sanksi tersebut dianggap adil dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang diperbuat.

Tindakan penyelewengan itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Komisi I berkomitmen mendukung penguatan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang intelijen dan siber, selama disertai akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.