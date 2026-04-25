DPR Minta PBB Evaluasi Mekanisme Perlindungan Pasukan UNIFIL Setelah Empat Prajurit TNI Gugur

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak PBB untuk mengevaluasi mekanisme perlindungan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) menyusul gugurnya empat prajurit TNI. Permintaan ini bertujuan untuk menyesuaikan perlindungan dengan realitas ancaman di lapangan dan memastikan keselamatan personel PBB.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Sukamta , secara tegas menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) untuk segera melakukan evaluasi komprehensif dan mendalam terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon ( UNIFIL ).

Permintaan ini muncul sebagai respons langsung terhadap peningkatan jumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur dalam tugas di Lebanon, yang hingga Jumat, 24 April 2026, telah mencapai empat orang. Penambahan korban jiwa ini terjadi setelah Praka Rico Pramudia, seorang prajurit TNI yang sebelumnya dirawat intensif di sebuah rumah sakit di Beirut, Lebanon, dinyatakan meninggal dunia. Bapak Sukamta menekankan bahwa mekanisme perlindungan yang ada saat ini perlu disesuaikan secara signifikan agar sesuai dengan realitas ancaman yang terus berkembang di lapangan.

Beliau menyatakan, 'Kami mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mandat dan mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, agar sesuai dengan realitas ancaman yang berkembang di lapangan.

' Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu, 25 April 2026. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap personel yang ditugaskan dalam misi perdamaian PBB merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, dan tanggung jawab ini diemban oleh semua pihak, termasuk mereka yang terlibat dalam konflik di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Bapak Sukamta mendesak agar dilakukan investigasi yang transparan dan akuntabel atas insiden yang menyebabkan gugurnya Praka Rico Pramudia.

Beliau menekankan pentingnya kejelasan dan pertanggungjawaban atas peristiwa tragis ini, agar keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.

'Kami memandang bahwa perlindungan terhadap personel PBB harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk dalam dinamika konflik yang melibatkan Israel dan aktor lainnya di kawasan,' tegas Bapak Sukamta. Selain itu, Bapak Sukamta menggarisbawahi perlunya Pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan komprehensif terhadap berbagai aspek terkait keamanan, kesiapan, dan pola penugasan prajurit TNI yang terlibat dalam misi perdamaian di bawah naungan PBB.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prajurit TNI memiliki perlengkapan yang memadai, pelatihan yang relevan, dan strategi penugasan yang efektif untuk menghadapi potensi ancaman di lapangan. Namun, beliau juga menegaskan bahwa peninjauan ini tidak boleh mengurangi komitmen Indonesia sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas global dan mendukung upaya perdamaian di seluruh dunia.

Bapak Sukamta juga menegaskan bahwa gugurnya Praka Rico Pramudia harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat, baik PBB, negara-negara anggota, maupun pihak-pihak yang berkonflik di Lebanon. Peristiwa ini menjadi pengingat yang jelas bahwa situasi keamanan di Lebanon telah mengalami eskalasi yang signifikan, dan pasukan penjaga perdamaian semakin rentan terhadap risiko serangan.

'Serangan yang terjadi di wilayah operasi UNIFIL menunjukkan bahwa situasi di lapangan telah mengalami eskalasi signifikan sehingga menempatkan pasukan penjaga perdamaian dalam risiko yang semakin tinggi,' jelas Bapak Sukamta. Beliau berharap agar PBB dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan pasukan UNIFIL dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Situasi ini memerlukan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak untuk memastikan keselamatan personel PBB dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia, akan terus mendukung upaya PBB dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Lebanon





