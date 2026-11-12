DPR Mendesak Kapolda Ario Seto Buka Fakta Kasus Penyadapan Ilegal

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolda Ario Seto menjelaskan semua fakta kasus penyadapan ilegal kepada anggota parlemen dalam rapat kerja mendatang di Jakarta.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman, telah发出 instruksi resmi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, agar segera memaparkan seluruh data dan bukti terkait kasus penyadapan ilegal yang belum tuntas.

Pemanggilan ini disampaikan secara langsung dalam konteks persiapan rapat kerja yang akan dilaksanakan di gedung kompleks parlemen, tepatnya di Jakarta, pada hari Kamis mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons serius atas temuan dugaan tindak pidana yang melibatkan personel kepolisian tingkat tinggi, yang dinilai telah melanggar prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia.

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Mekanisme Paparan Fakta dalam Rapat Kerja

Proses pelaporan dan pemaparan fakta direncanakan akan dimulai tepat pada pukul 08.30 WIB dan dijadwalkan berakhir pada pukul 12.00 WIB pada hari Kamis tersebut. Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh anggota komisi yang terkait telah mengonfirmasi kehadiran mereka masing-masing, sehingga proses pengawasan dan analisis bukti akan berjalan dengan quorum yang lengkap.

Target utama dari sesi paparan ini adalah meminta Kapolda Ario Seto untuk membuka secara transparan rangkaian perbuatan ilegal yang diduga keras dilakukan oleh tersangka berinisial LSP. Kasus ini memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan jaringan tindak pidana yang saling berkait, sehingga pemahaman menyeluruh diperlukan oleh anggota dewan untuk menilai tingkat keparahan pelanggaran tersebut.

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Dalam instruksinya, Habiburokhman menekankan bahwa tidak hanya penyadapan yang menjadi sorotan, tetapi juga berbagai modus kriminal lain yang mungkin terkait. Hal ini mencakup tindakan surveilans ilegal, usaha pembunuhan karakter yang dilakukan secara tidak sah, serta upaya pengondisian opini publik di berbagai platform media sosial dengan tujuan merongrong stabilitas program kerja pemerintah.

Pihak komisi juga akan mendalami dugaan penggalangan massa aksi yang terorganisir untuk tujuan politik atau kepentingan tertentu. Habiburokhman menilai bahwa seluruh informasi dan indikasi kejahatan tersebut harus ditelaah secara mendalam dan serius oleh aparat keamanan dan legislative demi menjaga integritas sistem hukum nasional.

Status Hukum Tersangka dan Dampak Makar

Ketua Komisi III DPR RI ini menilai bahwa jika terbukti di persidangan, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka merupakan bentuk tindakan makar. Tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang diatur secara tegas dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) telah resmi menetapkan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini. Para tersangka tersebut meliputi individu dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU, yang diduga kuat melakukan penyadapan tanpa prosedur legal yang disepakati bersama oleh institusi kepolisian.

Korban dugaan penyadapan ilegal ini sangat beragam dan mencakup lapisan masyarakat elit serta pejabat negara. Termasuk di dalamnya adalah Presiden Indonesia, para pejabat negara lainnya, tokoh-tokoh politik berpengaruh, perwakilan media massa, tokoh organisasi masyarakat (ormas), pemimpin lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha ternama di tanah air.

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Sanksi Disiplin dan Kronologi Waktu Pelanggaran

Kronologi pelanggaran yang sedang diselidiki mencakup periode waktu yang cukup panjang, yaitu dimulai sejak tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026. Selama kurun waktu tersebut, diduga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh personel kepolisian yang memiliki akses terhadap sistem komunikasi dan teknologi canggih.

Dampak disiplin telah mulai dirasakan oleh salah satu perwira tinggi yang menjadi tersangka. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi paling berat berupa pemecatan terhadap Irjen AS yang terlibat dalam kasus tersebut, menandakan adanya evaluasi internal yang ketat di tubuh kepolisian.

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan institusi penegak hukum itu sendiri dalam melakukan tindak pidana. Transparansi yang diminta oleh Habiburokhman diharapkan dapat membersihkan nama baik institusi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan profesional tanpa pandang bulu.

Harapan masyarakat dan pihak legislatif adalah agar Kapolri Suyudi Ario Seto dapat bekerja sama penuh dalam mengungkap benang merah kasus ini. Kejelasan fakta tidak hanya diperlukan untuk proses hukum pidana, tetapi juga sebagai bahan evaluasi reformasi kepolisian agar hal serupa tidak terulang di masa depan.