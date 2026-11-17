DPR RI bersama Kemenhut dan Pemda Banten-Pandeglang meneliti rencana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo untuk antisipasi risiko bencana Gunung Krakatau di Ujung Kulon.

Saan Mustopa, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan berbagai lembaga terkait akan melakukan kajian komprehensif mengenai wacana pemindahan atau translokasi populasi badak jawa. Langkah ini diambil sebagai respons atas inisiatif yang sebelumnya digagas oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mengusulkan upaya perlindungan tambahan bagi spesies langka tersebut. Saan menegaskan bahwa Dewan akan mengevaluasi secara serius potensi plus dan minus dari rencana relokasi satwa ini dari habitat aslinya di kawasan konservasi eksisting ke lokasi baru yang potensial.

Rencana Translokasi Badak Jawa dan Lokasi Tujuan

Komisi IV DPR RI akan berkoordinasi erat dengan kementerian teknis serta pemerintah daerah di Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang untuk mempelajari implikasi dari usulan pemindahan badak jawa ini. Saan Mustopa menjelaskan dalam konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada Selasa (17/11/2026) bahwa pihaknya akan meminta masukan dari seluruh pihak yang terlibat dalam konservasi dan perlindungan satwa langka nasional. Proses kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data ilmiah dan pertimbangan keamanan ekosistem yang matang sebelum langkah konkret diimplementasikan.

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Rencana pemindahan badak jawa ini secara khusus menargetkan Alas Purwo yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur sebagai alternatif habitat baru. Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi populasi agar spesies ini tidak bergantung sepenuhnya pada satu lokasi saja. Translokasi dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan hidup badak jawa jika terjadi gangguan besar di habitat utama mereka. Pemerintah daerah setempat di Jawa Timur juga akan dilibatkan dalam kajian kesiapan lokasi sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh oleh DPR.

Insentif Bencana Gunung Krakatau dan Usulan Investor

Wacana translokasi ini pertama kali mengemuka secara eksplisit saat Hashim Djojohadikusumo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (COP32) di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11). Hashim mengungkapkan ketertarikannya untuk mencari investor swasta guna mendanai proyek memindahkan badak jawa ke Alas Purwo. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap populasi satwa endemik ini memerlukan pendanaan yang signifikan dan dukungan dari berbagai pihak untuk keberhasilan operasional.

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Hashim Djojohadikusumo alasan utama diluncurkannya usulan ini adalah ancaman bencana yang semakin mengintai di Taman Nasional Ujung Kulon. Ia menyatakan bahwa kawasan pusat suaka badak jawa di Ujung Kulon kini terancam oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jika terjadi gempa bumi kuat atau erupsi gunung berapi yang memicu tsunami, seluruh populasi badak jawa yang tersisa berpotensi mengalami kepunahan massal. Ancaman ganda antara bencana geologis dan hidrometeorologi ini menjadi pendorong utama perlunya strategi mitigasi risiko melalui relokasi.

Kekhawatiran Hashim mengenai kemungkinan kehancuran total populasi badak jawa akibat satu peristiwa bencana besar bukanlah hal yang baru dalam diskusi konservasi global. Ujung Kulon, yang merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa, terletak di wilayah yang rawan terhadap bencana besar di Selat Sunda. Dengan memindahkan sebagian individu ke Alas Purwo, diharapkan tercipta populasi cadangan yang lebih aman dari ancaman langsung bencana tsunami di Banten.

Status Resmi dan Kajian Teknis Kementerian Kehutanan

Merespons pernyataan Hashim, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Risitanto Pribadi, menegaskan bahwa translokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon saat ini masih berada pada tahap wacana. Risitanto Pribadi menekankan bahwa hingga kini belum ada rencana resmi atau keputusan administratif untuk memindahkan badak jawa dari habitat asli mereka. Kementerian menegaskan bahwa setiap tindakan relokasi memerlukan proses validasi yang sangat ketat sebelum dapat diinisiasi.

Risitanto Pribadi menjelaskan bahwa pada tahap ini, belum ada jadwal terperinci yang disusun untuk pembangunan fasilitas pendukung maupun pelaksanaan translokasi ke Alas Purwo. Penentuan waktu pelaksanaan yang tepat sangat bergantung pada hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh para ahli. Keputusan pemerintah akan mengikuti rekomendasi teknis serta kesiapan seluruh persyaratan ekologis yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan reintroduksi.

Kemampuan ekologis Alas Purwo menjadi kunci dalam keputusan selanjutnya untuk menerima migrasi satwa langka ini. Ketersediaan sumber daya alam, keamanan dari predator, dan kesesuaian vegetasi harus memenuhi standar internasional. Kementerian Kehutanan akan memastikan bahwa seluruh persyaratan teknis terpenuhi agar relokasi tidak justru membahayakan populasi badak jawa yang sudah kritis. Evaluasi menyeluruh ini membutuhkan waktu dan pendanaan yang cukup besar dari anggaran negara maupun mitra kerjasama.

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Kolaborasi Lembaga dan Langkah Konsekuensinya

Proses kajian plus minus translokasi yang dipimpin oleh DPR RI akan melibatkan sinergi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah. Komisi IV akan menjadi koordinator utama dalam mengumpulkan perspektif dari ahli biologi, ecolog, dan pembuat kebijakan lingkungan hidup. Hasil dari pertemuan dan studi banding ini akan menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan resmi pemerintah mengenai masa depan badak jawa nasional.

Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten juga akan memberikan masukan mengenai dampak sosial dan ekologis dari potensi pengurangan populasi di Ujung Kulon. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Koordinasi dengan Jawa Timur diperlukan untuk memastikan bahwa Alas Purwo siap menyambut kedatangan badak jawa tanpa mengganggu keseimbangan alam sekitarnya.

Langkah selanjutnya setelah kajian selesai adalah penyusunan laporan komprehensif yang akan diserahkan kepada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa translokasi layak dilakukan, maka tahap perencanaan teknis dan pendanaan akan segera digodok. Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat akan diundang untuk memberikan aspirasi guna memastikan transparansi proses pengambilan keputusan ini.

Isu perlindungan badak jawa tetap menjadi prioritas nasional mengingat status konservasi spesies ini yang sangat kritis di tingkat global. Upaya preventif seperti translokasi adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kepunahan total. Kesiapan semua pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga pemerintah daerah, menjadi penentu utama keberhasilan strategi konservasi jangka panjang ini demi generasi mendatang.