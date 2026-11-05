DPR Kaji Hukuman Mati dan Restitusi Langsung Aset Koruptor

Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset yang mencakup ancaman hukuman mati bagi koruptor berat serta mekanisme restitusi langsung aset kepada korban penipuan investasi.

Komisi III DPR RI tengah membahas kerangka hukum yang krusial melalui RUU Perampasan Aset, dengan fokus utama pada penguatan sanksi pidana dan mekanisme pengembalian dana bagi masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pembahasan ini mencakup penegasan kembali ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi tertentu dan pengaturan alur aset hasil kejahatan investasi.

Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam terhadap lambatnya proses restitusi kepada korban tindak pidana ekonomi serta kebutuhan akan kepastian hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat luas. Langkah ini dirancang untuk mempercepat pemulihan kerugian finansial rakyat yang selama ini terjebak dalam sistem birokrasi panjang.

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Keteguhan Ancaman Hukuman Mati

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa ancaman hukuman mati tetap berlaku dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku efektif di tahun 2026. Penegasan ini diperlukan untuk memberikan sinyal bahwa sanksi tertinggi tidak dihapuskan dari perbendaharaan hukum nasional meskipun isu tersebut sering kali dipertanyakan publik.

Pembahasan mengenai kriteria spesifik yang dapat memicu penerapan hukuman mati akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Meskipun demikian, rumusan final mengenai kapan sanksi ini akan dijatuhkan, termasuk dalam skenario khusus seperti saat terjadinya bencana, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut di tingkat Panitia Kerja.

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Mekanisme Restitusi Langsung kepada Korban

RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme yang berbeda antara perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana investasi. Untuk kasus korupsi, aset yang disita akan masuk ke kas negara sebagai milik pemerintah. Namun, untuk kasus yang merugikan banyak masyarakat seperti penipuan investasi atau biro perjalanan umrah, aset akan langsung disita, dirampas, dan dibagikan kepada para korban.

Habiburokhman menjelaskan bahwa usulan mekanisme langsung ini muncul dari desakan keras para korban yang selama ini merasa terhambat oleh proses administratif. Dalam sistem lama, aset harus terlebih dahulu masuk ke negara dan melalui proses panjang sebelum dikembalikan, sebuah metode yang dinilai tidak lagi efektif menangani kebutuhan mendesak para korban.

Beberapa kelompok korban, seperti mereka yang menjadi korban investasi bodong di Kabupaten Jawa Barat dan penipuan biro perjalanan umrah di Jawa Tengah, telah menantikan pengembalian aset mereka hingga dua tahun lamanya. Kepastian bahwa dana dapat dikembalikan tanpa melalui proses pengadilan yang berlarut-larut dinilai sangat krusial untuk pemulihan kehidupan mereka.

Tantangan Pelaku dan Usulan Karhutla

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana ekonomi sering kali enggan mengindahkan ancaman penjara karena aset triliunan mereka sudah mengamankan diri. Habiburokhman mencontohkan bagaimana pelaku investasi bodong rela menerima hukuman penjara lima hingga sepuluh tahun asalkan harta hasil kejahatan sudah terselamatkan. Ancaman pidana penjara saja dinilai tidak lagi cukup sebagai efek jera dan alat pemulihan kerugian.

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Komisi III DPR RI juga menerima masukan untuk menerapkan mekanisme perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi. Langkah ini bertujuan agar sanksi tidak hanya berhenti pada pencabutan izin administratif, tetapi mencakup pemulihan kompensasi finansial yang adil bagi negara dan lingkungan.

Jadwal Persidangan dan Tindak Lanjut

Komisi III DPR RI sengaja memulai pembahasan substansial ini sebelum masa sidang berikutnya dibuka untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam penyusunan regulasi. Rapat kerja yang melibatkan pemerintah telah dilaksanakan di Kompleks Parlemen pada Kamis 5 November 2026 untuk menyelaraskan posisi antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Target penyelesaian RUU Perampasan Aset diupayakan rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 hingga 2027 yang dijadwalkan dimulai pada 10 November 2026. Keputusan final mengenai segala ketentuan teknis masih akan melalui pembahasan intensif bersama Panitia Kerja sebelum diundangkan menjadi hukum yang berlaku.