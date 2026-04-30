DPR Imbau Jamaah Haji Fokus Ibadah, Hindari Aktivitas Berisiko

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengimbau jamaah haji Indonesia untuk fokus menjalankan ibadah dan menghindari aktivitas di luar agenda haji menyusul kecelakaan bus di Madinah. Pemerintah memastikan tidak ada korban jiwa dan jamaah yang terluka telah mendapatkan penanganan medis.

Jakarta – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Atalia Praratya, dengan sungguh-sungguh mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk memprioritaskan pelaksanaan rangkaian ibadah haji dan menghindari segala aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah tersebut.

Imbauan ini disampaikan sebagai respons terhadap insiden kecelakaan bus yang dialami oleh sejumlah jamaah haji Indonesia di kawasan Jabal Magnet, Madinah, pada hari Selasa, 28 April 2026. Atalia menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan jamaah haji merupakan prioritas utama selama seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dengan membatasi kegiatan di luar agenda ibadah yang telah ditetapkan secara resmi. Atalia menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam atas kecelakaan bus tersebut.

Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan para jamaah yang mengalami luka-luka telah mendapatkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Ia menggarisbawahi bahwa keselamatan dan perlindungan jamaah haji adalah amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh jamaah harus selalu berada dalam koridor keselamatan dan mengikuti panduan yang diberikan oleh petugas haji.

Atalia juga menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada Kementerian Agama, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, serta seluruh petugas haji yang telah bertindak sigap dalam memberikan pertolongan, pendampingan, dan dukungan kepada jamaah yang terdampak kecelakaan. Respons cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan kesejahteraan jamaah haji Indonesia. Lebih lanjut, Atalia mengingatkan pentingnya bagi para jamaah untuk fokus pada ibadah utama dan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh petugas haji.

Kepatuhan terhadap aturan dan panduan yang ada merupakan langkah krusial untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelancaran ibadah haji. Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa pelayanan, pendampingan, dan pemulihan bagi jamaah haji Indonesia berjalan secara optimal. Pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang melibatkan bus jamaah haji dari Kloter SUB-2 dan Kloter JKS-1.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat bus-bus tersebut sedang dalam perjalanan kembali dari kegiatan tur di Jabal Magnet. Insiden ini melibatkan 10 orang yang mengalami luka ringan, di mana tujuh di antaranya berasal dari Kloter JKS-1 yang berasal dari Jawa Barat, dan tiga lainnya dari Kloter SUB-2 yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Heni menambahkan bahwa seluruh jamaah yang terluka telah mendapatkan penanganan medis yang memadai dari tim kesehatan dan telah kembali ke Hotel Andalus Golden untuk beristirahat. Kementerian Haji dan Umrah juga menegaskan bahwa jamaah yang terdampak kecelakaan telah menerima perawatan medis dan pendampingan yang diperlukan dari petugas haji. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah, Moh. Hasan Afandi, memastikan bahwa kesejahteraan jamaah haji Indonesia tetap menjadi prioritas utama.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Upaya ini mencakup peningkatan koordinasi antar instansi terkait, pengawasan ketat terhadap keselamatan transportasi, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji DPR RI Kecelakaan Bus Jamaah Haji Madinah

United States Latest News, United States Headlines

