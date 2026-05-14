DPR Fraksi NasDem Bangun Jembatan Penghubung di Pandeglang, Banten

Anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman bersama warga Desa Mogana , Kampung Batu Namprak , Kabupaten Pandeglang , Banten , mem bangun jembatan penghubung yang rusak. Anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman , turun langsung bergotong royong bersama warga Desa Mogana , Kampung Batu Namprak , Kabupaten Pandeglang , Banten , mem bangun jembatan sepanjang sekitar 10 meter yang menjadi jalur utama aktivitas warga , baik untuk pendidikan maupun distribusi hasil pertanian.

Arif mengapresiasi semangat swadaya masyarakat yang lebih dulu melakukan iuran mandiri untuk memulai pembangunan jembatan. Sebagai bentuk dukungan, Arif turut memberikan bantuan stimulan sebesar Rp5 juta guna mempercepat proses pengerjaan.

"Warga Kampung Batu Namprak memiliki budaya kekeluargaan yang luar biasa dengan melakukan patungan iuran secara mandiri," ujar Arif dalam keterangan resminya, dikutip Kamis 14 Mei 2026. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi mobilitas warga sehari-hari, terutama anak sekolah dan masyarakat yang membawa hasil bumi.

"Sudah ada tiga orang anak sekolah yang jatuh di sini. Karena itu, kami memutuskan untuk bersama-sama membangun akses yang layak," kata Arif. Dia berharap pembangunan jembatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata sekaligus menjadi bagian dari upaya memajukan daerah





