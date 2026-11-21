Anggota DPR RI Rudianto Lallo mendorong penggunaan pasal makar dalam kasus penyadapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena menyasar Presiden RI.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap penggunaan pasal makar dalam penanganan dugaan kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rudianto Lallo menilai bahwa penanganan hukum hanya dengan pasal akses ilegal tidak memadai mengingat skala dan dampak serius dari perbuatan tersebut.

Skandal Besar dan Motif Politik

Rudianto Lallo menegaskan bahwa kasus ini merupakan sebuah skandal besar karena salah satu target penyadapan yang diduga dilakukan oleh Listyo Sigit bersama kelompoknya adalah Presiden Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Negara.

Also read Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit, Politikus PDIP: Pasti Ada Orang Politik di Balik Kasus Ini

Menurut mantan anggota komisi ini, motif di balik kasus penyadapan tersebut kemungkinan besar bernuansa politik. Ia menduga bahwa tujuan utama pelaku adalah untuk melumpuhkan kekuasaan Presiden RI atau mengganggu stabilitas pemerintahan.

Hasil-hasil penyadapan tersebut diduga dimanfaatkan untuk menimbulkan kebencian publik terhadap pemerintahan saat ini, serta dikaitkan dengan praktik spionase asing, kepentingan oligarki, dan berbagai aksi lainnya yang bertujuan mendestabilisasi negara.

Advertisement

Tantangan Penyidikan Bareskrim

Keberadaan anggota Polri lain yang diduga turut serta dalam jaringan penyadapan tersebut menambah kompleksitas kasus dan mengindikasikan keterlibatan banyak kelompok di dalam institusi kepolisian.

Rudianto Lallo menyebut hal ini sebagai tantangan tersendiri bagi Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk membuktikan keterlibatan lebih lanjut dan mengidentifikasi siapa saja penerima manfaat dari informasi hasil sadapan Presiden.

Penyidik dituntut untuk dapat melacak jejak kepentingan dari para pihak yang berkepentingan terhadap informasi rahasia negara yang telah disadap tersebut agar tersangka dapat diproses secara tuntas.

Perspektif Mantan Wakapolri

Wakapolri periode 2013 hingga 2014, Komjen Purnawirawan Oegroseno, memberikan pandangan berbeda terkait penanganan kasus ini dengan mengajak publik untuk menunggu hasil penyidikan resmi dari Bareskrim Polri terkait dugaan makar.

Advertisement

Menurutnya, pengusutan kasus yang melibatkan Listyo Sigit dan kelompoknya harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi salah kaprah dalam sejarah bangsa.

Oegroseno mengingatkan agar penyidikan fokus pada oknum-oknum yang bersalah dan tidak hingga menimbulkan kesan bahwa organisasi Polri secara utuh terlibat dalam tindakan makar terhadap negara.

Kedua pernyataan tersebut menyoroti pentingnya penegakan hukum yang akurat dan tepat sasaran dalam menangani kasus sensitive yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan kepala negara.