DPR Desak Penegakan Hukum Tegas atas Dugaan Manipulasi Harga Ekspor CPO dan Penghindaran Pajak

Arif Rahman, anggota DPR Fraksi Nasdem, menuntut proses pidana bagi perusahaan sawit yang diduga manipulasi harga ekspor serta menghindari pajak melalui trading di Singapura, menekankan bahwa denda saja tidak cukup.

Sejumlah perusahaan besar dalam industri kelapa sawit Indonesia kini berada di bawah sorotan keras karena dugaan praktik manipulasi harga ekspor serta taktik penghindaran pajak melalui perusahaan trading di luar negeri.

Anggota DPR Fraksi Nasdem, Arif Rahman, menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat ditanggulangi hanya dengan denda administratif. Menurutnya, para pelaku harus dijerat dengan hukuman pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didahului oleh kejahatan asal seperti korupsi, suap, dan manipulasi pajak yang merugikan keuangan negara.

"Harus ditindak tegas secara hukum bukan hanya mengganti denda," ujarnya dalam konferensi pers pada Jumat, 29 Mei 2026, menambahkan bahwa meskipun perusahaan‑perusahaan tersebut telah membayar denda, mereka tetap wajib diproses secara pidana karena perbuatan mereka mengancam integritas fiskal negara.

Daftar perusahaan yang disebut sebagai pelaku potensial meliputi Wilmar International, Musim Mas Group, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, Sinar Mas, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Asian Agri, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, serta PT Sampoerna Agro Tbk.

Para pengamat menilai bahwa jaringan perdagangan yang berlokasi di Singapura menjadi jalur utama untuk mengalihkan laba dan menghindari pungutan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Praktik semacam ini tidak hanya merusak kompetisi usaha yang sehat, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Sebagai respons, Arif Rahman, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR, menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua perusahaan yang dicurigai terlibat.

Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dan cepat, serta meminta aparat penegak hukum menyiapkan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung dakwaan TPPU.

"Pemerintah harus tegas dan segera periksa perusahaan‑perusahaan sawit dan minyak sawit lainnya," pungkasnya. Pernyataan tersebut mengacu pada pengungkapan sebelumnya oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengidentifikasi adanya sejumlah eksportir CPO raksasa yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi sektor perkebunan dengan keharusan menegakkan keadilan fiskal dan menghentikan praktek kotor yang dapat menurunkan pendapatan negara





