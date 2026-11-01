DPR Desak Gibran Mundur Pasca Putusan MA Batalkan SUKet

Anggota DPR Benny K Harman menyebut Gibran kehilangan legitimasi hukum setelah MA batalkan SUKet. DPR siap gunakan hak menyatakan pendapat jika VP tidak mundur sukarela.

Jakarta, Indonesia - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa kedudukan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden telah batal demi hukum. Penegasan ini muncul menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (SUKet) kelulusan SMA milik Gibran. Para legislator menilai bahwa kondisi ini menuntut Gibran untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya agar masalah hukum dapat diselesaikan dengan tepat.

Keputusan MA Batalkan SKL Gibran Secara Yuridis

Keputusan hukum terbaru ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026. Majelis kasasi yang diketuai oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius, bersama hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, mengabulkan gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Subhan Palal. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya yang menolak gugatan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

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Majelis kasasi kemudian mengadili sendiri gugatan tersebut dan mengabulkan seluruh permohonan dari Subhan. Amar putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 secara tegas menyatakan bahwa putusan pengadilan di bawahnya batal dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Langkah hukum ini menjadi titik balik penting dalam meninjau kembali keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang telah menjadi perdebatan publik selama beberapa waktu.

Putusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan hanya dalam jangka waktu tiga pekan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusannya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Sebelumnya, MK telah menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia.

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Benny K Harman Tegaskan Kehilangan Legitimasi Konstitusional

Anggota DPR dari fraksi yang berkompeten, Benny K Harman, memberikan tanggapan serius terhadap perkembangan yudisial ini. Ketika dihubungi di Jakarta pada Minggu tanggal 1 November 2026, Benny menjelaskan bahwa kedua putusan dari lembaga peradilan tertinggi tersebut memiliki sifat yuridis dan konstitusional yang mengikat. Menurut analisis hukumnya, dugaan ketidakabsahan ijazah Gibran kini tidak perlu lagi diselidiki lebih lanjut karena sudah diputuskan oleh pengadilan berwenang.

Menurut Benny, berdasarkan dua putusan instan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Gibran dinilai tidak memenuhi persyaratan dasar sebagai calon wakil presiden. Hal ini mengacu pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan calon wakil presiden memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat saat mendaftarkan diri. Dengan tidak terpenuhinya syarat konstitutif tersebut, Benny menilai status hukum Gibran sebagai wakil presiden menjadi tidak sah.

Benny menegaskan bahwa implikasi dari putusan tersebut adalah hilangnya hak konstitusional Gibran untuk menjalankan tugas kenegaraan sebagai wakil presiden. Menurutnya, kedua lembaga yudikatif tersebut telah secara jelas menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah yang memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu, secara hukum negara, kedudukan Gibran dianggap telah gugur dan ia telah kehilangan legitimasi politik maupun konstitusional untuk terus menjabat.

Posisi DPR Siap Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Menanggapi kondisi hukum yang memprihatinkan ini, Benny K Harman outlines dua pilihan jalan yang dapat ditempuh. Pilihan pertama adalah agar Gibran secara sukarela menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya. Benny menilai ini sebagai jalan terbaik dan paling elegan untuk menyelesaikan krisis konstitusional tanpa mengguncang stabilitas pemerintahan. Namun, jika pilihan ini tidak diambil, DPR siap menggunakan hak konstitusionalnya untuk menangani masalah ini.

Hak konstitusional yang dimaksud adalah hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Benny mengingatkan bahwa penggunaan hak ini sebenarnya sudah sangat mendesak karena status Gibran sudah terbukti batal demi hukum. Meskipun DPR memiliki mekanisme formal untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat, langkah tersebut seharusnya menjadi opsi terakhir jika tidak ada kesediaan dari pihak Gibran untuk mundur.

Prosedur penggunaan hak menyatakan pendapat memerlukan dukungan minimal dari 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Benny meyakini bahwa dengan melihat tingkat kegelisahan di kalangan anggota dewan mengenai kasus ini, pengumpulan jumlah pengusul yang diperlukan bukanlah hal yang sulit. Usulan ini kemudian akan dibacakan oleh pimpinan dewan dan dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus.

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Stabilitas Pemerintahan dan Prioritas Negara di Atas Politik

Proses pemeriksaan oleh panitia khusus nantinya, jika disetujui, akan dibawa kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk keputusan final. Namun, Benny tetap menekankan bahwa pendekatan hukum harus mendahului pendekatan politik. Ia menegaskan bahwa masalah ini adalah soal negara hukum, bukan soal sentimen pribadi atau penghormatan terhadap individu.

Menurut Benny, Indonesia adalah negara hukum yang mensyaratkan kepatuhan seluruh elemen masyarakat dan pejabat negara terhadap aturan yang berlaku. Ketaatan pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah bentuk kewajiban tertinggi demi keadilan bagi bangsa. Benny menilai bahwa memaksakan status seseorang yang telah diputus tidak layak oleh pengadilan tertinggi justru akan merusak prinsip negara hukum.

Lebih jauh, Benny menyerukan agar kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan politik sesaat. Menurutnya, pengunduran diri sukarela merupakan tindakan terbaik untuk menjaga nama baik negara dan rakyat. Tindakan ini juga bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap stabilitas pemerintahan yang sangat diperlukan saat ini agar proses pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan sukses tanpa hambatan hukum yang berkepanjangan.

Pernyataan Benny K Harman ini mencerminkan tekanan yang semakin besar dari legislatif terhadap eksekutif untuk menyelesaikan polemik ijazah wakil presiden. Tekanan ini bukan berasal dari dendam politik, melainkan dari urgensi penegakan hukum dan perlindungan terhadap konstitusi. Dengan demikian, dunia politik Indonesia kini dihadapkan pada pilihan tegas antara kepatuhan hukum dan konsekuensi politik dari ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga yudikatif tertinggi.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terkait mekanisme pengawasan terhadap persyaratan kepengurusan jabatan publik. Transparansi dan keabsahan dokumen legal menjadi kunci utama dalam memastikan legitimasi seorang pemimpin negara. Bagi publik, kejelasan status hukum Gibran Rakabuming merupakan hal krusial untuk menjaga kepercayaan terhadap proses demokrasi dan institusi negara.