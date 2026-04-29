DPR Desak Dirut KAI Mundur Usai Tabrakan di Bekasi Timur

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Omega, meminta Direktur Utama KAI dan jajaran pimpinan tinggi untuk bertanggung jawab dan mundur terkait insiden tabrakan kereta api di Bekasi Timur. Kritik utama ditujukan pada sistem keselamatan perkeretaapian Indonesia yang dinilai bermasalah dan kurangnya penerapan standar keselamatan modern seperti ATP atau ETCS.

Kritik pedas dilontarkan oleh anggota DPR terhadap PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) menyusul insiden tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur , Jawa Barat, pada Selasa dini hari, 28 April 2026.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Omega, secara tegas meminta Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, dan jajaran pimpinan tertinggi lainnya untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan bahkan menyerukan pengunduran diri mereka. Menurut Mufti, sekadar meminta maaf dan melakukan evaluasi tidaklah cukup untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan kecelakaan ini. Ia menekankan perlunya evaluasi total terhadap manajemen operasional dan budaya keselamatan di seluruh tubuh KAI, memastikan bahwa aspek keselamatan tidak dikalahkan oleh orientasi bisnis dan target ketepatan waktu.

Mufti mengungkapkan kekecewaannya terhadap tata kelola keselamatan perkeretaapian di Indonesia, yang menurutnya jelas bermasalah. Informasi yang diterimanya mengindikasikan bahwa kereta api jarak jauh tidak menerima sinyal yang seharusnya memberitahukan keberadaan kereta lain di depannya. Jika hal ini terbukti benar, maka ini merupakan kegagalan sistem yang serius, bahkan mungkin merupakan indikasi kelalaian yang lebih besar.

Ia membandingkan dengan standar keselamatan di negara-negara maju, di mana sistem Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) telah menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan. Pertanyaan mendasar yang ia ajukan adalah mengapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia. Mufti juga menyoroti kecenderungan pemerintah untuk selalu memanjakan KAI, yang menurutnya berkontribusi pada kurangnya peningkatan signifikan dalam standar keselamatan.

Ia menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja KAI secara keseluruhan dan mendesak adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan keselamatan perkeretaapian. Menanggapi kritikan tersebut, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh investigasi yang sedang dan akan dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Ia berjanji untuk mematuhi dan mengikuti semua rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh KNKT. Namun, Bobby belum memberikan jawaban yang substantif mengenai penyebab kecelakaan tersebut, dengan alasan menunggu hasil investigasi KNKT.

Selain itu, Bobby juga memberikan klarifikasi terkait isu pembagian urutan gerbong berdasarkan gender, menegaskan bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas utama tanpa memandang jenis kelamin. Ia menjelaskan bahwa penempatan penumpang laki-laki dan perempuan di gerbong yang berbeda hanyalah untuk kenyamanan dan kemudahan, bukan diskriminasi. Insiden di Bekasi Timur ini memicu perdebatan luas di media sosial mengenai dugaan adanya eror sinyal sebelum kecelakaan terjadi.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban dalam kecelakaan kereta api di Bekasi Timur berpotensi menerima kenaikan pangkat anumerta dan hak pensiun, sementara reaksi terhadap kelayakan taksi Green SM juga disorot setelah kecelakaan KRL di Bekasi Timur





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KAI Fokus Evakuasi dan Penanganan Korban Tabrakan Kereta Api di Bekasi TimurKAI memastikansaat ini seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Read more »

Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, PT KAI Fokus Evakuasi Penumpang & KorbanPT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan, telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, yang berdampak ke perjalanan kereta api

Read more »

Gangguan Perjalanan KAI di Bekasi Timur Akibat Tabrakan KeretaTerjadi gangguan perjalanan kereta api di Bekasi Timur akibat tabrakan antara PLB 5568A dan KA Argo Bromo Anggrek. KAI menyampaikan permohonan maaf dan sedang melakukan evakuasi serta investigasi.

Read more »

Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, PT KAI: Tidak Ada Korban dari KAIPT KAI memastikan tidak ada petugasnya yang menjadi korban tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.

Read more »

Buntut Kecelakaan Kereta Maut di Bekasi Timur, DPR Desak Dirut KAI Mundur: Indikasi Kegagalan SistemikBerita Buntut Kecelakaan Kereta Maut di Bekasi Timur, DPR Desak Dirut KAI Mundur: Indikasi Kegagalan Sistemik terbaru hari ini 2026-04-28 17:22:47 dari sumber yang terpercaya

Read more »

DPR Mendesak Dirut KAI Mundur: Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur adalah Kegagalan SistemikBerita DPR Mendesak Dirut KAI Mundur: Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur adalah Kegagalan Sistemik terbaru hari ini 2026-04-28 20:01:16 dari sumber yang terpercaya

Read more »