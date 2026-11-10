DPR Dan Pemerintah Sepakati 397 DIM RUU Perampasan Aset

Parlemen dan pemerintah menyepakati ratusan poin dalam RUU Perampasan Aset, termasuk mekanisme tanpa putusan pidana dan pembentukan badan independen.

Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah pusat telah mencapai kesepakatan final mengenai ratusan poin dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya atau yang dikenal sebagai RUU Perampasan Aset. Kesepakatan historis ini mencakup mekanisme penegakan hukum yang agresif, mulai dari upaya penelusuran dana ilegal, pemblokiran rekening, hingga penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana

Salah satu inovasi substansial yang disepakati dalam rapat kerja tersebut adalah adanya mekanisme perampasan aset yang dapat dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menjelaskan bahwa substansi baru yang disetujui dalam DIM 68 terkait Pasal 6A menegaskan bahwa tindakan gugatan perampasan aset ini tidak menghapuskan kewajiban pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku korupsi.

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Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengonfirmasi bahwa mekanisme ini dianggap sangat tepat karena memastikan bahwa pelaku tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana meskipun aset mereka telah dirampas melalui jalur perdata atau administratif. Hal ini menjawab kekhawatiran bahwa pelaku bisa lolos dari hukuman penjara hanya karena asetnya berhasil disita.

Struktur Pengawasan Badan Independen

Diskusi intensif juga terjadi mengenai struktur lembaga yang akan mengelola dan mengawasi aset hasil tindak pidana. Pemerintah awalnya mengusulkan perubahan nomenklatur dari Badan Pengawas Perampasan Aset menjadi Dewan Pengawas Perampasan Aset dalam DIM 340. Argumen pemerintah berlandaskan pada sifat keanggotaan pengawas yang berbasis keterwakilan, sehingga dianggap lebih tepat menggunakan format kolektif-kolegial.

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Namun, usulan tersebut ditolak keras oleh sejumlah anggota panitia kerja, termasuk anggota dari Fraksi PDI-P, I Wayan Sudirta. Ia menilai bahwa penamaan dewan cenderung menciptakan sekat birokrasi internal yang kaku. Sudirta berargumen bahwa instrumen perampasan aset memerlukan lembaga pengawas yang benar-benar independen dengan daya pukul eksternal yang tajam, bukan sekadar komite penasihat internal.

Anggota Panja dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menambahkan bahwa kerja-kerja perampasan aset bersifat sangat teknis dan spesifik. Oleh karena itu, keberadaan badan pengelola aset mutlak harus diimbangi oleh badan pengawas dengan struktur komando operasional yang setara. Setelah mempertimbangkan argumen dari para legislator, Pemerintah akhirnya menyatakan persetujuannya untuk menggunakan nomenklatur Badan Pengawas Perampasan Aset yang lebih independen.

Proses Legislasi Efisien dan Tahap Selanjutnya

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Dalam rapat ini, seluruh poin krusial dari 397 DIM yang diajukan pemerintah berhasil dibahas. Sebelumnya, pada rapat perdana Kamis, 5 November 2026, kedua belah pihak telah menyepakati perubahan judul RUU dan penegasan sanksi pidana mati bagi koruptor.

Dari total 397 DIM, terdapat 160 DIM yang berstatus tetap dan langsung disetujui demi efisiensi kerja legislasi. Sebanyak 135 DIM redaksional diserahkan kepada tim perumus dan tim sinkronisasi untuk penyesuaian bahasa hukum. Hal ini menyisakan fokus pembahasan pada 102 DIM yang mencakup kluster substansi, usulan penghapusan, dan substansi baru.

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Proses pembahasan 102 poin tersebut dimulai pada siang hari dan selesai sebelum matahari terbenam. Kesepakatan lain yang dicapai meliputi pengisian pimpinan Badan Pengawas Perampasan Aset. DPR dan pemerintah sepakat bahwa ketua dan wakil ketua badan pengawas akan dipilih melalui proses di parlemen sebelum ditetapkan oleh Presiden. Kehadiran Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej dalam rapat ini menandakan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pengesahan undang-undang strategis ini.