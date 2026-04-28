DPR dan Pemerintah Rencanakan Perbaikan Regulasi untuk Meningkatkan Tax Ratio Indonesia

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa DPR dan pemerintah sedang merancang regulasi baru untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia yang stagnan pada kisaran 9%-10%. Ia menyatakan bahwa tax ratio rendah ini menjadi isu serius, terutama karena Indonesia termasuk negara G20 dengan tax ratio terendah. Misbakhun juga menyatakan bahwa meskipun PDB terus tumbuh, penerimaan pajak tidak meningkat, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak untuk menemukan solusi efektif.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa pihaknya sedang merancang landasan hukum untuk mendorong pemerintah meningkatkan rasio pajak terhadap PDB ( tax ratio ). Hal ini disebabkan oleh stagnasi tax ratio Indonesia pada kisaran 9%-10% dalam satu dekade terakhir, yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.

Dalam program CNBC Indonesia TV pada Selasa (28/4/2026), Misbakhun menyatakan bahwa tax ratio rendah ini menjadi isu serius, terutama karena Indonesia termasuk negara G20 dengan tax ratio terendah. Ia menambahkan bahwa sebelumnya, Indonesia pernah mencapai tax ratio ideal sekitar 12,7%-13,6% PDB, tetapi beberapa tahun terakhir mengalami penurunan meskipun PDB terus tumbuh. Kondisi ini dianggap anomali karena pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak.

Misbakhun juga menyatakan bahwa meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mencapai target setoran pajak dalam APBN setiap tahun, hal ini tidak menaikkan tax ratio secara keseluruhan. Oleh karena itu, DPR bersama pemerintah sedang mencari solusi melalui perbaikan regulasi perpajakan, termasuk mengevaluasi kelonggaran sistem dan pelaksanaan yang kurang ketat. Ia menekankan bahwa masalah ini membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah atau DPR, tetapi seluruh stakeholder.

Misbakhun juga mengakui bahwa ini adalah tantangan besar yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk menemukan trajektori yang tepat. Ia menambahkan bahwa regulasi perpajakan yang terlalu longgar atau pelaksanaan yang kurang ketat bisa menjadi faktor utama. Namun, ia belum bisa mengungkapkan detail rencana tersebut secara spesifik. Ia juga menekankan bahwa menyalahkan satu pihak tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi diperlukan solusi bersama yang efektif





