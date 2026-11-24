Komisi III DPR bersama pemerintah sepakat membentuk panitia kerja untuk membahas RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati demi kepastian hukum dan perlindungan HAM sesuai ketentuan nasional.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bersama pihak pemerintah telah mencapai kesepakatan formal untuk membentuk panitia kerja (panja). Pembentukan panitia ini bertujuan khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Kesepakatan strategis ini secara resmi diambil dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 24 November di Gedung DPR, Jakarta. Langkah ini menandai awal dari tahap intensif dalam penyusunan aturan hukum yang mengatur eksekusi hukuman mati secara lebih terstruktur dan jelas di Indonesia.

Struktur Kelembagaan dan Kepanitiaan

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, resmi ditunjuk dan dilantik sebagai ketua panja yang akan memimpin seluruh proses pembahasan. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa agenda kerja berjalan efisien dan terfokus pada substansi hukum yang kompleks. Ahmad Sahroni menegaskan bahwa pembentukan panitia kerja ini diperlukan agar pembahasan RUU menjadi lebih komprehensif dan tidak terhambat oleh prosedur yang berbelit. Keputusan pengesahan pembentukan panitia ini diambil melalui mekanisme persetujuan dalam rapat kerja, yang menandakan adanya konsensus tinggi antara legislatif dan eksekutif.

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Isi dan Cakupan Regulasi Pidana Mati

Rancangan undang-undang ini tidak mengusulkan penghapusan hukuman mati sebagai jenis sanksi pidana, melainkan berfokus pada bagaimana eksekusi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau yang lebih dikenal dengan sebutan Eddy menjelaskan bahwa penyusunan regulasi ini adalah konsekuensi logis dari tetap diakuinya pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Eddy menekankan bahwa adanya putusan pengadilan saja tidak cukup sebagai dasar pelaksanaan; diperlukan aturan prosedural yang ketat dan transparan. Prinsip perlindungan bermartabat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus menjadi landasan normatif utama dalam setiap tahap pelaksanaan hukuman.

Dimensi Kemanusiaan dan Kepastian Hukum

Pembahasan regulasi ini mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Eddy menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi prinsip utama, termasuk terhadap individu yang telah dijatuhi vonis hukuman mati. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi aparat yang bertugas sekaligus melindungi hak-hak terpidana selama proses eksekusi berlangsung. Regulasi ini diarahkan untuk menciptakan pedoman baku yang meminimalkan ambiguitas dalam prosedur eksekusi, sehingga hak-hak dasar terpidana tetap dihormati sesuai standar internasional dan konstitusi nasional.

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Data Inventarisasi Masalah dan Tahapan Prosedur

Dalam rapat kerja yang intens, terungkap bahwa RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati memiliki total dua ratus daftar inventarisasi masalah (DIM) pada bagian batang tubuh. Dari jumlah tersebut, seratus tiga belas DIM bersifat tetap, sementara enam puluh tiga DIM berkaitan dengan substansi materi hukum. Tujuh belas DIM lainnya mengenai redaksional, dan tujuh DIM merupakan materi substansi baru yang perlu dikaji lebih mendalam. Cakupan pengaturan dalam RUU ini sangat luas, mencakup tahapan persiapan pelaksanaan hingga penanganan jenazah terpidana setelah eksekusi selesai. Hal ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih terstruktur bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hukuman tersebut.

Konfirmasi Tidak Ada Penghapusan Sanksi Mati

Secara eksplisit, RUU ini tidak menghapus hukuman mati dari perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan materi yang disampaikan dalam rapat, fokus utama tetap pada tata cara pelaksanaan dan penjaminan hak asasi manusia selama proses berjalan. Wakil Menteri Hukum Eddy menjelaskan bahwa karena pidana mati masih menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional, maka diperlukan aturan khusus yang mengatur pelaksanaannya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap proses eksekusi memiliki prosedur yang jelas, memberikan kepastian hukum, dan tetap menjunjung tinggi prinsip martabat manusia tanpa mengabaikan fungsi hukum pidana itu sendiri.