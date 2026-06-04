DPR dan Kemenkeu Pastikan Lembaga Baru Kelola Pusat Finansial Internasional Indonesia

Mukhamad Misbakhun konfirmasi pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi International Financial Center di Bali, sementara Menteri Keuangan sampaikan Undang-Undang P2SK akan menyiapkan kerangka regulasi, insentif pajak, dan fasilitas bagi investor global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pada hari Kamis (4 Juni 2026) bahwa pemerintah akan membentuk lembaga baru khusus untuk mengelola dan mengawasi International Financial Center (IFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Lembaga tersebut direncanakan menjadi otoritas yang memberikan keistimewaan regulasi, perpajakan, serta penyelesaian sengketa perdata secara cepat bagi pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan keuangan modern yang akan dibangun di Bali. Menurut Misbakhun, IFC akan berfungsi sebagai klaster yang mengintegrasikan berbagai jenis lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dana pensiun, dan modal ventura, dengan perlakuan regulasi yang khusus dan pengawasan yang terfokus.

"Semua layanan keuangan akan mendapatkan perlakuan khusus, pengawasan intensif, dan mekan{us} penyelesaian sengketa yang cepat, sehingga menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha di wilayah tersebut," ujar Misbakhun dalam konferensi pers di Gedung DPR RI. IFC{} direncanakan menjadi rumah bagi family office dan pusat pengelolaan kekayaan (Wealth Management Center) yang akan melayani konglomerat global serta keluarga kaya yang mencari fasilitasi investasi lintas batas.

Proyek ini diatur oleh Undang-Undang P2SK yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan penekanan pada kemandirian administratif dan operasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa UU P2SK memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan khusus Pusat Finansial Internasional Indonesia, termasuk insentif pajak dengan tarif hingga nol persen bagi investor yang menanamkan modal di sana.

"Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah visi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diversifikasi perekonomian, serta memperkuat sektor keuangan melalui kontribusi yang efektif dan pengawasan yang transparan," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan DPR RI pada Rabu (3 Juni 2026). Inisiatif ini berasal dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menamainya Indonesia Financial Center. Lokasinya dipilih di Bali dan akan dibangun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan standar internasional, meniru model sukses Dubai International Financial Centre (DIFC).

Direncanakan, selain insentif pajak, kawasan ini akan menawarkan kemudahan perizinan, infrastruktur digital kelas dunia, serta mekanisme penyelesaian sengketa komersial yang efisien. Semua upaya tersebut diharapkan dapat menarik aliran dana asing, meningkatkan peran Indonesia dalam jaringan keuangan global, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi tenaga kerja lokal. Dengan dukungan legislatif, eksekutif, dan sektor swasta, IFC diharapkan menjadi titik tolak baru bagi Indonesia dalam menjadi pusat keuangan internasional di kawasan Asia‑Pasifik





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