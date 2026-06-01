DPR dan Kapolri Bahas Reformasi Polri: Fokus pada Kultur, Perilaku, dan Penyesuaian Usia Pensiun

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membahas revisi UU Polri, pembentukan Panitia Kerja Reformasi Penegak Hukum, serta penyesuaian batas usia pensiun bagi polisi, sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik.

Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin 26 Januari 2026 di Kompleks Parlemen menggambarkan upaya konkret DPR dalam memperkuat sinergi dengan institusi kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota Komisi III menegaskan kembali tiga pilar utama sinergi: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Melalui fungsi legislasi, DPR berupaya menyusun dan merevisi regulasi yang menjadi landasan operasional Polri, termasuk revisi Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dari sisi pengawasan, Komisi III membentuk Panitia Kerja Reformasi Penegak Hukum yang berfungsi memantau pelaksanaan kebijakan, kualitas kinerja, serta integritas aparat.

Sementara urusan penganggaran difokuskan pada penyediaan dana yang memadai untuk program modernisasi, teknologi, dan pelatihan yang dapat meningkatkan profesionalisme polisi. Komisi III menegaskan kembali komitmen untuk mendukung reformasi Polri yang berorientasi pada perbaikan kultur dan perilaku aparat, bukan pada perubahan struktural lembaga, selaras dengan konstitusi yang menempatkan Polri di bawah otoritas Presiden. Reformasi ini dipandang krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat keandalan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sesi pembahasan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa proses revisi regulasi akan mencakup dua level: perubahan undang‑undang yang bersifat makro serta perbaikan peraturan internal Polri, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Polri (Perpol). Ia menekankan bahwa rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) akan dijadikan dasar bagi pembuatan peraturan pemerintah baru bila diperlukan, terutama yang melibatkan koordinasi dengan kementerian terkait. Listyo menegaskan bahwa setiap perubahan harus menanggapi tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, dan humanisme dalam penegakan hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis tuduhan bahwa revisi Undang‑Undang Polri dimaksudkan untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri. Ia menjelaskan bahwa rancangan terbaru RUU Polri mengatur batas usia pensiun bagi seluruh jenjang kepolisian, dari tamtama hingga perwira tinggi, dengan usia pensiun standar 60 tahun dan perpanjangan hingga 63 tahun bagi perwira tinggi bintang 4 berdasarkan kebutuhan Presiden.

Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menyamakan kedudukan pensiun Polri dengan jajaran penegak hukum lain seperti jaksa, TNI, serta pegawai negeri sipil, sehingga tercipta rasa keadilan dan kesetaraan di antara institusi keamanan negara. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan bahwa revisi UU Polri tidak hanya tentang usia pensiun, melainkan mencakup lima materi pokok perubahan: penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanisme; penataan penempatan anggota aktif pada jabatan di luar struktur Polri; modernisasi sistem teknologi informasi untuk mendukung operasi intelijen dan penanggulangan kejahatan transnasional; penyesuaian standar pelatihan dan kesejahteraan personel guna meningkatkan motivasi dan kinerja; serta integrasi mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dan badan independen.

Dengan rangkaian langkah ini, diharapkan Polri dapat beradaptasi dengan dinamika keamanan kontemporer, termasuk ancaman siber dan kejahatan lintas batas, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional. Keseluruhan proses reformasi diharapkan dapat meningkatkan legitimasi institusi kepolisian di mata publik, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan memberikan landasan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi di Indonesia





DPR Polri Reformasi Kepolisian Usia Pensiun Polisi Legislasi

