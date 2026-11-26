Komisi III DPR RI akan membahas RUU Pelaksanaan Pidana Mati pada 24 November 2026 di Jakarta. Aturan ini menyelaraskan eksekusi dengan KUHP Nasional yang memperkenalkan masa percobaan 10 tahun.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pidana Mati pada tanggal 24 November 2026. Kegiatan pembahasan ini digelar di kawasan kompleks parlemen Jakarta dan menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan prosedur eksekusi dengan sistem pemidanaan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Inisiatif legislatif ini muncul sebagai respons terhadap urgensi penyelarasan hukum positif dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi khusus ini dirancang untuk mengatasi kekosongan aturan teknis yang sebelumnya belum mampu mengakomodasi keberadaan pidana mati bersyarat dan mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun bagi para terpidana. Pembahasan dalam Panitia Khusus (Panja) akan mencakup penyerapan total 266 Daftar Inventarisasi Masalah guna memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga negara.

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Mekanisme Masa Percobaan Sepuluh Tahun

Rancangan undang-undang ini secara fundamental mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. Melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati ditempatkan sebagai hukuman khusus yang penerapannya harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan selalu diancamkan secara alternatif menurut Pasal 67. Pasal 98 menegaskan bahwa hukuman ini hanya menjadi upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat.

Pasal 100 secara rinci menetapkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Perhitungan masa percobaan ini dimulai tepat sehari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama periode tersebut, terpidana tidak serta-merta menjalani eksekusi, melainkan dievaluasi berdasarkan rasa penyesalan, harapan perbaikan diri, atau peran serta dalam tindak pidana.

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DURASI masa percobaan ini memberikan peluang perubahan hukum bagi terpidana. KUHP membuka jalan bagi pengubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji. Keputusan perubahan tersebut ditetapkan oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sebaliknya, eksekusi dapat dilaksanakan apabila terpidana tidak menunjukkan harapan untuk diperbaiki atas perintah Jaksa Agung sesuai Pasal 100 ayat 6.

Landasan Hukum dan Kepastian Regulasi

DPR menilai bahwa aturan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum pasca-perubahan sistem pemidanaan. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menjelaskan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan pidana mati belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang menyesuaikan dengan ketentuan KUHP baru. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum setingkat undang-undang untuk mengatur prosedur eksekusi secara komprehensif.

Selama ini, prosedur eksekusi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010. Kedua regulasi ini disusun sebelum KUHP Nasional memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun. Naskah akademik RUU menilai bahwa ketentuan lama sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum pidana dan kebutuhan masyarakat modern.

Aspek Kemanusiaan dan Perlindungan Hak Asasi

Pembahasan RUU ini bukan dimaksudkan untuk membuka kembali perdebatan filosofis mengenai keberadaan hukuman mati di Indonesia. DPR menekankan bahwa aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan, sekaligus memastikan aspek kemanusiaan dan hak-hak terpidana tetap dilindungi. Pemerintah dalam naskah akademiknya menyoroti keterbatasan aturan lama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia secara memadai.

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Amanat Pasal 102 UU Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit memerintahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati harus diatur dengan undang-undang. Kepentingan publik terhadap perkara hukum dan polemik dugaan makar menjadi konteks sosial yang mendesak penerbitan aturan ini. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan standar internasional.