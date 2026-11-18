DPR RI menggelar rapat tingkat pertama RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad. Rapat ini dihadiri perwakilan pemerintah dan anggota Komisi III.

Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Sufmi Dasco Ahmad, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, memimpin sidang tersebut mulai pukul 13.00 WIB dengan menegaskan bahwa rapat dinyatakan terbuka untuk umum guna menjamin transparansi proses legislasi.

Proses Legislasi dan Kehadiran Pejabat

Sufmi Dasco Ahmad membuka sidang dengan permintaan izin kepada para peserta untuk memulai agenda pembahasan undang-undang yang sangat strategis tersebut. Hadirnya berbagai pejabat tinggi negara dalam rapat ini menunjukkan tingkat kepentingan dan urgensi dari isu perampasan aset yang berkaitan dengan praktik korupsi di Indonesia.

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Kehadiran Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, mewakili eksekutif untuk memberikan masukan teknis terkait perumusan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang. Selain itu, ketiadaan hambatan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pengesahan regulasi ini melalui jalur parlemen.

Keberadaan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, juga menjadi indikator pentingnya koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan perampasan aset. Kehadiran kedua wakil menteri ini memastikan bahwa aspek teknis administratif dan hukum dapat dibahas secara komprehensif bersama anggota legislatif.

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Persetujuan Laporan Tim Perumus dan Sinkronisasi

Sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan akhir, Komisi III DPR RI telah menyetujui laporan hasil kerja tim Perumus dan tim Sinkronisasi. Langkah ini merupakan tahapan krusial yang menandai berakhirnya fase revisi dan penyelarasan naskah akademik dengan naskah akademik draf undang-undang.

Habiburokhman, selaku Ketua Komisi III DPR RI, memimpin sesi pengesahan laporan kerja kedua tim tersebut. Ia menanyakan persetujuan para anggota Panitia Khusus terhadap dokumen yang telah disusun, sebuah langkah formal yang wajib ditempuh sebelum advancing pembahasan ke tingkat berikutnya.

Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir di kompleks parlemen menjawab setuju dengan usulan ketua komisi. Pernyataan setuju ini mengindikasikan adanya konsensus internal di antara fraksi-fraksi yang duduk dalam komisi terkait hukum tersebut mengenai substansi yang telah dirumuskan oleh tim teknis.

Keterlibatan Lintas Fraksi dan Perwakilan DPR

Siapa yang menghadiri rapat penting ini? Rapat tersebut dihadiri oleh para pimpinan Komisi III DPR RI serta anggota komisi dari lintas fraksi. Kehadiran perwakilan dari berbagai fraksi politik menjamin bahwa perspektif yang beragam dapat masuk ke dalam draf undang-undang yang sedang dibahas.

Keterwakilan dari berbagai fraksi politik ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang tentang perampasan aset tidak bersifat diskriminatif atau menguntungkan kelompok tertentu saja. Setiap masukan dari perwakilan fraksi akan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan naskah undang-undang.

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Selain anggota Komisi III, dua Wakil Ketua DPR RI juga hadir mendampingi, yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI tersebut memberikan legitimasi politis yang kuat terhadap jalannya pembahasan rancangan undang-undang strategis ini di tingkat komisi.

Dampak Strategis bagi Penanganan Korupsi

Dengan disetujuinya laporan timus dan timsin, proses pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki babak baru. Keputusan ini menandakan bahwa naskah telah siap untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya yang akan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan.

Regulasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dalam memberantas korupsi secara lebih tuntas. Fokus pada perampasan aset bertujuan untuk menghilangkan insentif ekonomi dari tindak pidana korupsi dan mengembalikan harta negara yang hilang.

Proses ini juga menunjukkan komitmen kuat dari DPR RI dan Pemerintah dalam menangani isu korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan undang-undang yang lahir akan efektif dalam pelaksanaannya di lapangan dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.