DPR Bahas Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Usai Putusan MK dan MA

DPR kembali bersidang Selasa, 10 November 2026, membahas desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan MK dan MA soal ijazah.

DPR dijadwalkan kembali bersidang pada Selasa, 10 November 2026, setelah masa reses yang diwarnai banyak permintaan dari berbagai kalangan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Menurut jadwal DPR, rapat paripurna akan digelar sekitar pukul 09.30 WIB, dan sejumlah anggota DPR sudah terlihat mendatangi gedung DPR.

Desakan pemakzulan tersebut muncul bersamaan dengan intensnya komunikasi lintas partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Salah satu isu yang mengemuka adalah pembahasan pemakzulan Gibran yang disebut akan dilakukan setelah DPR kembali bersidang.

Also read Surya Paloh soal Wacana Pemakzulan Gibran: Jika Syarat Konstitusional Terpenuhi, Jalankan Saja

Dasar Desakan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

Desakan pemakzulan Gibran mulai menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait ijazah sang wakil presiden. Dalam putusannya, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.

Di sisi lain, MA menyatakan tidak sah Surat Keterangan Pendidikan SMA milik Gibran. Padahal, dokumen tersebut menjadi salah satu syarat untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Advertisement

Tekanan politik kian besar setelah pengungkapan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Sejumlah elite partai politik bahkan secara terbuka hanya menawarkan dua opsi, yakni Gibran mengundurkan diri atau DPR menerbitkan hak menyatakan pendapat sebagai tahap awal pemakzulan.

Sikap PKS dan PKB terhadap Hak Menyatakan Pendapat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan terus menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait isu yang dikenal sebagai Ijazah Gate Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi tersebut meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di DPR.

Menurut salah satu elite PKS yang dikutip dalam sumber berita, akan bijaksana jika Gibran mundur setelah putusan MK dan MA. Jika Gibran tidak mundur, hak menyatakan pendapat dinilai sebagai pilihan yang paling relevan untuk diambil DPR, dan penggunaannya harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan serta komunikasi antarfraksi.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai persoalan ijazah Gibran menjadi ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Khozin, dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan hak menyatakan pendapat dianggap ideal, dan PKB mempertimbangkannya secara seksama.

Khozin menegaskan PKB tidak sedang berpindah haluan, melainkan memilih jalur konstitusional yang dinilai paling tepat. Ia juga menjelaskan bahwa hak angket merupakan opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah, sedangkan hak menyatakan pendapat adalah instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional.

Advertisement

Perdebatan Pasal 7A UUD 1945 dan Langkah DPR Berikutnya

Muhammad Khozin menyebut persoalan ijazah Gibran yang telah diputuskan MA, dengan pertimbangan hukum MK, secara normatif akan memunculkan perdebatan konstitusional. Perdebatan itu berkaitan dengan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai presiden dan atau wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat.

Khozin mempertanyakan apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi tidak pernah memenuhi syarat pencalonan, atau tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat sebagaimana rumusan Pasal 7A ayat (1). Ia menilai pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan DPR jika menggunakan hak menyatakan pendapat.

Khozin menambahkan argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Ia menyebut MK akan memberikan kepastian hukum, sementara parlemen akan memberikan kepastian politik.

Di sisi lain, Gibran berulang kali membantah tidak memiliki ijazah SMA. Ia berargumen bahwa dirinya bisa lulus perguruan tinggi, sehingga tidak mungkin melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi jika tidak lulus SMA. Gibran juga menyatakan kesiapannya untuk membuka informasi terkait ijazah pendidikannya.