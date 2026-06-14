DPR Apresiasi Program Literasi di Rutan Surabaya sebagai Model Nasional

Program literasi di Rutan Kelas I Surabaya mendapat pujian dari DPR sebagai inovasi pembinaan WBP yang mengubah sanksi menjadi pembelajaran, diharapkan jadi rujukan nasional.

Program literasi pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya mendapat pujian tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sebagai model pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang inovatif dan layak dijadikan rujukan nasional.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyatakan bahwa program ini secara kreatif mengubah sanksi pelanggaran tata tertib menjadi kewajiban membaca buku dan menulis esai, sebuah terobosan yang menggantikan metode konvensional seperti isolasi yang dianggap kurang efektif. Pendekatan berbasis literasi ini tidak hanya membangun budaya membaca, tetapi juga menanamkan nilai karakter, tanggung jawab, dan kesadaran diri pada warga binaan.

Hal ini sejalan dengan semangat transformasi pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, dengan tujuan membangun kembali hubungan sosial dan kehidupan WBP setelah keluar dari rutan. Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menjelaskan bahwa evaluasi internal menunjukkan pendekatan isolasi konvensional sering memunculkan resistensi psikologis, sementara membaca dan menulis esai mendorong refleksi diri atas kesalahan.

Program ini mengintegrasikan perpustakaan sebagai pusat rehabilitasi perilaku, di mana WBP yang melanggar diwajibkan membaca di pojok baca, membuat ringkasan atau esai, dan mempresentasikan hasilnya kepada petugas. Pilihan literatur, seperti buku biografi tokoh nasional, dianggap strategis untuk membentuk cara pandang dan karakter, dengan nilai kepemimpinan, disiplin, integritas, dan kerja keras yang menjadi bekal bagi WBP menata masa depan produktif di masyarakat.

Komisi XIII DPR RI berharap keberhasilan program di Surabaya dapat direplikasi secara nasional melalui standardisasi kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Inovasi ini dianggap penting menghadapi tantangan kelebihan kapasitas dan keterbatasan personel. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), yang baru dibentuk Oktober 2024 di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan mempercepat adopsi model pembinaan berbasis literasi di seluruh lembaga pemasyarakatan.

Program ini menjadi contoh nyata pendekatan pemulihan yang mengutamakan edukasi dan pembangunan kualitas manusia, menggantikanparadigma penghukuman dengan rehabilitasi yang berkelanjutan





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