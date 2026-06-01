DPP PKDP Laporkan Abu Janda ke Polri karena Ujaran Kebencian

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri lantaran pernyataan yang dianggap menghina dan mengganggu kerukunan masyarakat Sumatera Barat.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Keluarga Daerah Pariaman ( PKDP ) Indonesia berencana melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya , dikenal sebagai Abu Janda , ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim).

Sekretaris Jenderal DPP PKDP, Irwandi, menyatakan bahwa laporan polis (LP) akan diajukan ke Markas Besar Polri pada Selasa pagi sekitar pukul 10.00 atau 11.00 WIB. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap pernyataan Abu Janda yang dinilai mengganggu kerukunan, khususnya dengan menyebut masyarakat Sumatera Barat sebagai 'bar-bar' atau barbar. Irwandi menegaskan bahwa masyarakat Sumatera Barat, terutama di Pariaman, memiliki filosofi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah' yang menekankan pada nilai-nilai religius dan budaya yang menjunjung tinggi persatuan.

Ia menjelaskan bahwa komunitas beragama di Sumatera Barat telah hidup rukun sejak lama, di mana mereka duduk bersama akrab tanpa memandang perbedaan keyakinan. Pernyataan Abu Janda yang dianggap mengakar benci justru berpotensi memecahbelah suasana damai tersebut. Oleh karena itu, DPP PKDP telah menugaskan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PKDP untuk mengurus proses pelaporan ke Mabes Polri.

Keputusan ini diambil setelah Ikatan Keluarga Minang (IKM) juga mengajukan laporan serupa terhadap Permadi Arya atas dugaan penghinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat dengan sebutan 'suku barbar'





