DPN Minta Peternakan Sapi Perah Rakyat Masuk Prioritas Swasembada Pangan

Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan agar peternakan sapi perah rakyat menjadi bagian prioritas dalam program swasembada pangan. Usulan ini disampaikan saat peringatan Hari Susu Nusantara ke-18, dengan tujuan meningkatkan produksi susu segar domestik yang hingga kini hanya mencakup sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional.

Teguh Boediyana, Ketua DPN, menyampaikan bahwa tujuan penetapan hari tersebut yakni mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat serta meningkatkan konsumsi susu segar namun hingga kini belum terlihat secara signifikan. Ia mencatat produksi susu segar dalam negeri hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional dengan populasi sapi perah sekitar 600 ribu ekor dan rata-rata kepemilikan peternak rakyat hanya 2-4 ekor.

Oleh karena itu, DPN meminta pengaturan yang konkret seperti Instruksi Presiden untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat, yang diyakini dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung swasembada susu. Selain itu, DPN mengusulkan agar peternak rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu yang mereka produksi, bukan sekadar sebagai pemasok bahan baku bagi Industri Pengolahan Susu. DPN juga menekankan perlunya kemitraan antara peternakan skala besar dengan peternak rakyat dengan ketentuan minimal 20 persen sapi perah besar diplasmakan kepada peternak rakyat.

Hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat dianggap perlu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, mengingat harga sapi perah impor tinggi, DPN menilai perlu ada subsidi harga impor untuk peternak dalam upaya meningkatkan skala kepemilikan sapi





