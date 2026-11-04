DPD RI Gelar Forum Bakohumas untuk Optimalisasi Publikasi Awards 2026

Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar forum komunikasi publik bersama kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan penyebaran informasi optimal mengenai inovasi daerah dalam ajang penghargaan nasional.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik Bakohumas di Hotel Oakwood, Jakarta, pada Rabu tanggal 4 November. Acara strategis ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah dengan tujuan utama mendorong penyebarluasan informasi terkait inovasi dan kontribusi nyata masyarakat di tingkat daerah.

Koordinasi Strategis Publikasi Penghargaan Nasional

Forum yang pertama kali digelar ini mengusung tema Koordinasi Strategis Bakohumas dalam Optimalisasi Publikasi DPD RI Awards 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Pol H Mohammad Iqbal. Hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Dra Molly Prabawaty, serta Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma.

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Acara dilanjutkan dengan sesi talkshow dan diskusi panel yang menghadirkan narasumber ahli. Para pembicara meliputi Dewan Pakar DPD RI Awards 2026 Dr Agustin Teras Narang, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI Dr Fitriani, serta Aqsa Aufa Syauqi sebagai pemenang kategori Pembangunan Sosial dan Kesehatan pada DPD RI Awards 2025.

Apresiasi Tokoh Inovatif di Pelosok Negeri

Dalam sambutannya, Komjen Pol H Mohammad Iqbal menegaskan bahwa DPD RI Awards 2026 merupakan ajang apresiasi nasional bagi para tokoh yang berjuang dan berinovasi di pelosok negeri. Ia berharap para tokoh daerah tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas melalui pengakuan atas jasa mereka.

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Iqbal menyatakan bahwa pejuang-pejuang di daerah yang kadangkala tidak tersorot media akan diangkat ke panggung nasional. Melalui penghargaan ini, DPD RI menegaskan kehadirannya untuk mengapresiasi putra-putri terbaik bangsa yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan negara.

Empat Kategori Kompetisi dan Kolaborasi Media

Pada DPD RI Awards 2026, terdapat empat kategori kompetisi yang diperebutkan, yaitu Penggerak Desa Mandiri Pangan, Inovator Teknologi Kesehatan, Pelestari Budaya Daerah, dan Inovator Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Luar Sekolah. Iqbal menekankan pentingnya negara tidak hanya sebagai obor besar di Jakarta, tetapi juga lilin-lilin kecil di daerah.

Oleh karena itu, DPD RI menggandeng detikcom untuk menyebarkan informasi tentang kiprah para tokoh daerah. Strategi kolaborasi media ini bertujuan memperluas jangkauan cerita inspiratif dari berbagai wilayah di Indonesia kepada audiens yang lebih luas dan beragam.

Memperkuat Sinergi Publikasi antar Lembaga

Forum Bakohumas hari ini memiliki tujuan strategis untuk membangun pemahaman bersama mengenai program DPD RI Awards 2026. Langkah ini diperlukan agar seluruh pihak memiliki persepsi yang sama tentang arah dan nilai-nilai yang diusung dalam acara penghargaan tersebut.

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Lebih lanjut, forum ini bertujuan memperkuat sinergi publikasi antara Setjen DPD RI dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan menciptakan dampak maksimal dalam penyampaian pesan-pesan penting kepada publik.

Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah mendorong penyebarluasan informasi mengenai inovasi dan praktik baik yang berkembang di seluruh pelosok negeri. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan karya-karya inovatif dari daerah dapat dikenal dan dihargai secara nasional.