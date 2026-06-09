DPD KAI Jawa Barat menerima penghargaan dari DPP KAI sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan mereka dalam melaksanakan pembinaan anggota dan menjalin kerja sama strategis di wilayah Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI Tahun 2026 yang berlangsung di Lombok pada 5-6 Juni 2026, DPD KAI Jawa Barat menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan DPD KAI Jawa Barat dalam melaksanakan pembinaan anggota serta menjalin berbagai kerja sama strategis di wilayah Jawa Barat selama periode kerja 2024-2026. Penghargaan ini diraih di bawah kepemimpinan Ketua DPD KAI Jawa Barat Deny M. Ramdhany dan Sekretaris AA Jaelani yang dinilai berhasil mendorong penguatan organisasi, peningkatan kualitas anggota, serta memperluas sinergi dengan berbagai pihak di Jawa Barat.

Ketua DPD KAI Jawa Barat Deny Ramdhany menyampaikan, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya. Penghargaan ini menjadi sebuah pendorong bagi DPD KAI Jawa Barat untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh keluarga besar KAI Jawa Barat yang selama ini terus menjaga soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Sementara itu, Sekretaris DPD KAI Jawa Barat Jaelani menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi pendorong untuk terus memperkuat tata kelola organisasi dan jejaring kemitraan. Integritas adalah fondasi utama profesi kami. Kami ingin membangun organisasi yang melahirkan advokat yang cakap hukum sekaligus punya kepedulian sosial tinggi





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DPD KAI Jawa Barat DPP KAI Penghargaan Pembinaan Anggota Kerja Sama Strategis

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