DPD Gerindra Sultra Dukung Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Calon Wakil Presiden

Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulawesi Tenggara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Sufmi Dasco Ahmad. Kandidat ini dinilai memiliki kematangan politik serta rekam jejak yang kuat untuk mendampingi kepemimpinan nasional.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulawesi Tenggara secara resmi menyatakan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Andi Ady Aksar, yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara, menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin, 16 November 2026 di Jakarta. Dukungan ini didasarkan pada penilaian mendalam mengenai kapasitas kepemimpinan nasional yang dimiliki oleh tokoh senior tersebut.

Kapasitas dan Pengalaman Politik Sufmi Dasco Ahmad

Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar, menekankan bahwa Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas, pengalaman, dan kematangan politik yang mumpuni untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan nasional. Menurut Andi, penilaian terhadap sosok Dasco tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didasarkan pada rekam jejak yang jelas dan terukur dalam perjalanan organisasi politik.

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Andi menguraikan bahwa rekam jejak tersebut mencakup kiprah Dasco dalam membesarkan Partai Gerindra selama bertahun-tahun. Pengalaman panjang ini menjadi bukti nyata bahwa kandidat tersebut mampu menghadapi berbagai tantangan politik yang kompleks. Matangnya visi politik Dasco menjadi alasan utama mengapa ia dianggap siap untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Kiprah Legislatif dan Konsolidasi Politik Nasional

Selain peran organik di partai, Andi juga menyoroti kiprah Dasco di lembaga legislatif sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pengalaman dalam struktur parlemen dianggap sebagai modal berharga untuk memahami dinamika hukum dan kebijakan negara. Kemampuan Dasco dalam menavigasi kepentingan berbagai fraksi menjadi bukti kemampuannya bekerja dalam sistem demokrasi yang majemuk.

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Lebih jauh, Andi menilai bahwa Dasco memiliki peran krusial dalam membangun komunikasi politik dan menjaga soliditas antarkekuatan politik nasional. Stabilitas politik negara sangat bergantung pada kemampuan figur pemimpin untuk meredam konflik dan membangun konsensus. Dasco dianggap memiliki kemampuan tersebut berdasarkan observasi terhadap interaksi politiknya di kancah nasional selama ini.

Dukungan Penuh Untuk Visi Presiden Prabowo Subianto

Andi Ady Aksar juga berpendapat bahwa Sufmi Dasco memiliki pemahaman yang mendalam terhadap visi dan arah perjuangan Presiden Prabowo Subianto. Keselarasan visi antara calon wakil presiden dan calon presiden sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program kerja pemerintah. Dasco dinilai memahami setiap lini dari arahan strategis yang telah dicanangkan oleh pemimpin negara.

Pengalaman politik yang dimilikinya dianggap menjadi modal penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan. Hal ini khususnya relevan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Sinergi antara pemahaman ideologis dan eksekusi kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pemerintahan masa depan.

Tuntutan Kepemimpinan Untuk Sinergi dan Stabilitas

Menurut Andi, kepemimpinan nasional membutuhkan figur yang tidak hanya memahami dinamika politik secara teori, tetapi juga mampu membangun sinergi praktis. Kemampuan menjaga stabilitas nasional adalah keharusan mutlak di tengah kondisi geopolitik yang semakin fluktuatif. Kandidat harus mampu menjadi penyeimbang yang stabil di tengah arus perubahan global.

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Selain itu, figur tersebut juga harus mampu mengawal kesinambungan agenda strategis pemerintahan dari awal hingga akhir masa jabatan. Putusnya mata rantai kebijakan dapat berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Komitmen Dasco terhadap kesinambungan program menjadikan posisinya layak untuk dipertimbangkan.

Dengan pernyataan resmi dari DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara ini, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad semakin menguat. Langkah ini mencerminkan kepercayaan lokal terhadap kemampuan kandidat dalam memimpin bangsa. Jika nanti terpilih, Dasco diharapkan dapat menerjemahkan dukungan ini menjadi aksi nyata untuk kemajuan Indonesia.