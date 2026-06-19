Dosen Indonesia: antara prestige, gaji minimal, dan ancaman brain drain

Artikel ini mengupas realitas kesejahteraan dosen di Indonesia, termasuk perjuangan untuk gaji pokok setara upah minimum, dampak brain drain, dan kesaksian mahasiswa diaspora yang ragu kembali menjadi dosen. Ditinjau dari perspektif petisi, asosiasi dosen, dan komunitas mahasiswa di luar negeri.

Beberapa tahun terakhir, media sosial terkena gelombang ajakan #JanganJadiDosen. Seruan ini muncul sebagai respons terhadap perjuangan dosen untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Di depan publik, gelar dosenoften digambarkan sebagai profesi yang prestisius.

Namun, kenyataannya, banyak dosen masih menggaji pokok di bawah upah minimum daerah mereka. Petisi dengan judul Gaji Pokok Dosen Harus Sekecil-kecilnya Setara Upah Minimum di Wilayah Kampus Berada telah mengumpulkan lebih dari 22.863 tanda tangan hingga Rabu, 17 Juni 2026. Petisi ini sejalan dengan upaya dosen negeri dan swasta yang diwakili Serikat Pekerja Kampus (SPK) Rizma Afian Azhiim, Riski Alita Istiqomah, dan Isman Rahmani Yusron, yang juga merupakan dosen.

Permohonan tersebut tertuang dalam perkara 272/PUU-XXIII/2025, menyinggung Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) menampilkan Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Mohammed Ali Berawi, sebagai pihak terkait. Ia mengutarakan bahwa realitas kesejahteraan dosen di Indonesia masih terribly mengkhawatirkan. Banyak dosen terpaksa mengambil pekerjaan tambahan di luar kampus, seperti menjadi konsultan, pekerja paruh waktu, atau mengelola bisnis sampingan, untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ini secara langsung mengganggu fokus dosen dalam mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, menulis publikasi ilmiah, dan mengembangkan inovasi. Data menunjukkan rata-rata gaji dosen di Indonesia sekitar Rp 3,36 juta per bulan, angka yang jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia (Rp 18,29 juta), Vietnam (Rp 10,56 juta), maupun Filipina (Rp 7,65 juta). Secara normatif, dosen seharusnya sebagai tenaga profesional dengan kualifikasi tinggi, minimal magister dan sering doktor.

Namun, gaji yang diterima belum selayak dengan standar hidup layak dan tanggung jawab intelektual yang dipikul. ADI mendorong agar gaji pokok dosen tidak hanya setara dengan satu kali upah minimum, tetapi minimal dua kali upah minimum, ditambah berbagai tunjangan seperti profesi, fungsional, khusus, kehormatan, dan lainnya yang berdasarkan prestasi. Tidak ada jaminan gaji yang layak mengancam masa depan akademik Indonesia attraverso fenomena brain drain, yakni perpindahan talenta akademik terbaik ke sektor industri, luar negeri, atau keluar dari dunia akademik.

Hal ini berisiko mengakibatkan kehilangan sumber daya intelektual terbaik, stagnasi inovasi nasional, dan melemahnya kapasitas riset perguruan tinggi. Kekhawatiran serupa diungkapkan olehJesslyn Giovanni Mulyanto, perwakilan Melbourne Bergerak (MB), komunitas mahasiswa Indonesia di Australia yang sedang menempuh pendidikan S-2 dan S-3. Menurutnya, banyak mahasiswa diaspora yang berminat menjadi dosen di Indonesia setelah lulus, tetapi ketidakpastian ekonomi dan kurangnya jaminan negara atas gaji minimum bagi dosen membuat mereka ragu.

MB mendukung penetapan gaji dosen minimal setara upah minimum sebagai langkah negara menjamin keadilan intergenerasional. Tanpa jaminan tersebut, inserting hati para pemuda berpendidikan tinggi di luar negeri yang ingin menjadi dosen akan ciut, dan mereka mungkin memilih untuk tidak kembali. Meski sebagian akademisi Indonesia tetap ingin kembali karenaidealisme dan komitmen pada pendidikan, banyak yang berhenti di tengah jalan. Contoh kasus adalah Sagi (nama disamarkan), perempuan berusia 27 tahun yang sedang kelas S-2 di MB dan bercita-cita menjadi dosen.

Ia pernah bekerja sebagai peneliti, namun now hesitates further due to financial uncertainties. Tanpa kepastian gaji yang layak,济宁 decisions like hers may become common, perpetuating the brain drain cycle and weakening Indonesia's educational ecosystem. The lack of a minimum wage guarantee for lecturers is not just a salary issue; it is a matter of national intellectual capacity and sustainable higher education development





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