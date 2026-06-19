Dosen di Banyak Kampus Terima Gaji di Bawah UMR, Pengupahan Lemah Jadi Pokok Perdebatan di MK

Sejumlah perkumpulan pekerja kampus mengungkap fakta bahwa mayoritas dosen, termasuk di PTN BH, masih menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional. Fenomena ini memicu uji materi Pasal 52 UU Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, dengan tuntutan pemohon agar frasa kebutuhan hidup minimum didefinisikan setara dengan UMR. Keterbatasan regulasi mengakibatkan perlindungan pengupahan dosen gagal operasional, memaksa banyak di antara mereka bekerja ekstra atau bahkan mengundurkan diri dari program doktor, yang berpotensi merusak kualitas pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.

Dosen sering kali disebut sebagai tulang punggung pendidikan tinggi dan agen utama dalam mencetak generasi masa depan bangsa. Namun, di balik peran krusial mereka, realitas kesejahteraan para pendidik ini justru berbanding terbalik dan jauh dari kata layak.

Fakta di lapangan mengungkap sebuah ironi yang memprihatinkan: banyak dosen, baik di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) sekalipun maupun kampus swasta, masih menerima gaji pokok yang bahkan berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Ketidakpastian finansial ini bukan sekadar masalah nominal slip gaji bulanan, melainkan menjadi ancaman sistemik yang memaksa para dosen bekerja sampingan hingga 12 jam sehari hanya demi bertahan hidup.

Pada akhirnya, jeratan beban ekonomi ini tidak hanya mengorbankan kesehatan fisik dan mental para pendidik, tetapi juga berpotensi besar meruntuhkan kualitas pendidikan tinggi serta kebebasan akademik di Indonesia. Gambaran kondisi para dosen ini terungkap dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen saat sejumlah perkumpulan pekerja kampus menguraikan fakta yang terjadi di masing-masing lingkungan kerjanya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, perwakilan dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI), Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (Sejagad), Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia, dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengungkap kenyataan di lapangan yang sebenarnya. Mayoritas dosen atau sebanyak 76,7 persen, berdasarkan data Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia per April 2026, berpenghasilan di bawah standar UMR di wilayah perguruan tinggi tersebut berada.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur tentang penghasilan para pekerja kampus, khususnya Pasal 52 ayat (1), dinilai belum mampu memberikan perlindungan terhadap para dosen. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yant terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal ini kini diuji oleh Serikat Pekerja Kampus dengan alasan ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan pengupahan yang layak bagi dosen. Para pemohon meminta MK untuk memberi makna terhadap frasa kebutuhan hidup minimum dengan pengertian gaji pokok dosen sekurang-kurangnya setara dengan UMR di wilayah satuan pendidikan tinggi berada. Hereal Daeng Toto, pegiat Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia di hadapan sembilan hakim konstitusi menjelaskan, norma Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen memang mengatur tentang penghasilan dan maslahat tambahan dosen.

Namun, ketentuan tersebut sekaligus memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Alih-alih menjadi instrumen perlindungan yang efektif, Pasal 52 kerap diimplementasikan secara parsial dan tidak konsisten. Lebih jauh, ketidakjelasan norma Pasal 52 membuka ruang praktik bagi dosen yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Masih terdapat dosen yang menerima penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup yang layak, kata Hereal Daeng.

Menurutnya, rumusan norma Pasal 52 UU Guru dan Dosen, khususnya terkait dengan frasa penghasilan di bawah kebutuhan hidup minimum tidak memiliki tolok ukur obyektif sehingga bersifat terbuka. Akibatnya, norma tersebut menjadi tidak operasional dan gagal menjadi dasar perlindungan yang efektif. Misalnya, per April 2026, sebanyak 76,7 persen anggota Forum menerima penghasilan di bawah UMR di wilayah masing-masing.

Hal itu menunjukkan ketentuan Pasal 52 UU Guru dan Dosen yang menyebutkan komponen penghasilan tanpa menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi, hanya bersifat enumeratif dan tidak protektif. Perlindungan hak, kata Hereal, bergantung kepada kebijakan institusi dan posisi tawar individu yang praktiknya sangat lemah, terutama bagi dosen non-ASN di perguruan tinggi swasta. Minimnya penghasilan dosen juga menghambat hak untuk mengembangkan diri yang dijamin oleh konstitusi.

Hal ini terjadi pada dosen-dosen yang tengah menempuh pendidikan doktor di mana 76,7 persen di antaranya memiliki penghasilan di bawah UMR. Padahal, mereka harus menanggung biaya sekitar Rp 18 juta hingga Rp 29 juta per semester sedangkan penghasilan mereka per bulan berada pada kisaran Rp 450.000 hingga Rp 1,5 juta. Dengan kondisi tersebut, papar Hereal, tidak terdapat dukungan pembiayaan dari pemerintah sehingga kebanyakan para dosen mengajukan cuti akademik atau putus studi ataupun mengundurkan diri.

Forum yang beranggotakan tenaga pendidik dari perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah itu juga mencatat kesenjangan antara penghasilan dosen dengan UMR





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