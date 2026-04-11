Dortmund Kalah Tipis dari Leverkusen, Peluang Juara Bundesliga Semakin Menipis

Borussia Dortmund harus mengakui keunggulan Bayer Leverkusen dalam laga sengit di Signal Iduna Park. Gol tunggal Robert Andrich memastikan kemenangan bagi Leverkusen dan memperkecil peluang Dortmund dalam perburuan gelar Bundesliga musim ini. Sementara itu, Leverkusen semakin dekat dengan zona Liga Champions.

Borussia Dortmund harus menerima kekalahan menyakitkan saat menjamu Bayer Leverkusen di kandang sendiri, Signal Iduna Park, pada pekan ke-29 Bundesliga , Sabtu (11/4/2026). Pertandingan berakhir dengan skor tipis 0-1, akibat gol tunggal yang dicetak oleh Robert Andrich . Hasil ini tidak hanya menambah derita bagi Die Borussen, tetapi juga memperkecil peluang mereka untuk meraih gelar juara liga musim ini.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Dortmund dalam perburuan gelar, sekaligus membuka harapan bagi Leverkusen untuk terus menjaga asa mereka menembus zona Liga Champions musim depan. Dortmund langsung menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan, dengan serangan yang terus-menerus. Daniel Svensson sempat melepaskan tembakan berbahaya yang mengancam gawang Leverkusen, namun usaha tersebut berhasil diblokir oleh lini pertahanan tim tamu. Leverkusen, meskipun berada di bawah tekanan, justru mampu mencuri keunggulan menjelang akhir babak pertama. Andrich melepaskan tendangan jarak jauh yang tak mampu dihentikan oleh kiper Gregor Kobel, mengubah skor menjadi 1-0. Pada babak kedua, Dortmund terus berupaya menyamakan kedudukan, namun Leverkusen tampil solid dalam bertahan dan selalu berhasil menggagalkan setiap upaya serangan Dortmund. Peluang emas sempat didapat melalui tendangan Julian Brandt, tetapi bola masih melebar dari gawang, membuat para pendukung Dortmund kecewa. Nathan Tella juga sempat mengancam gawang Dortmund, namun Kobel berhasil menggagalkan upaya tersebut. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan, memastikan kemenangan bagi Bayer Leverkusen.\Hasil pertandingan ini menempatkan Dortmund di posisi kedua klasemen sementara dengan 64 poin dari 29 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari Bayern Munchen yang kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, kemenangan krusial ini membawa Leverkusen naik ke posisi kelima dengan 52 poin, hanya terpaut satu angka dari zona empat besar, yang merupakan target mereka untuk bisa lolos ke Liga Champions. Kemenangan Leverkusen ini juga menunjukkan performa impresif mereka sepanjang musim, yang konsisten berada di papan atas klasemen dan berpotensi menjadi pesaing serius dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa. Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa Bundesliga tetap menjadi liga yang kompetitif dan penuh kejutan, dengan persaingan ketat di antara tim-tim papan atas. Performa Leverkusen yang semakin meningkat ini tentu saja menjadi ancaman nyata bagi tim-tim lain dalam perebutan posisi di zona Liga Champions, serta membuat persaingan di sisa musim semakin menarik untuk disaksikan.\Selain hasil pertandingan Dortmund vs Leverkusen, berita lainnya yang muncul di dunia olahraga adalah kekalahan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang terhenti di babak semifinal Kejuaraan Asia 2026. Sementara itu, di dunia futsal, pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengakui keunggulan Thailand jelang final Piala AFF Futsal 2026, bahkan menyebut Thailand sebagai favorit kuat. Di samping itu, ada juga berita mengenai Jadwal Final Four Proliga 2026 yang digelar pada Sabtu 11 April, yang menjadi laga perdana di putaran kedua dengan menyuguhkan dua pertandingan dari sektor putri dan putra. Dalam perkembangan lainnya, Timnas Australia U-17 menunjukkan dominasi dengan kemenangan telak 12-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-17 pada laga perdana Grup C Piala AFF U-17 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kabar lain datang dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Kevin Diks, yang disinggung oleh media Jerman usai Gladbach tertahan tim papan bawah Liga Jerman. Selain itu, ada pula berita tentang Wiljan Pluim yang sempat didesak menjadi WNI oleh pihak klub dan PSSI. Semua berita olahraga ini memberikan gambaran tentang dinamika dan persaingan yang terjadi di berbagai cabang olahraga, mulai dari sepak bola, bulu tangkis, futsal, hingga bola voli





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Bundesliga Robert Andrich Liga Champions

United States Latest News, United States Headlines

