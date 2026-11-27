Dony Oskaria menegaskan restrukturisasi BUMN karya berlanjut meski rupiah melemah. Pemerintah targetkan merger KAI dan INKA sebelum akhir 2026 demi percepatan produksi KRL baru di dalam negeri.

Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN dan COO Danantara menegaskan bahwa agenda restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini diujarkan secara tegas untuk memastikan stabilitas sektor strategis nasional di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Penegasan ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada berbagai pihak terkait keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur dan manufaktur dalam negeri.

Komitmen Produksi KRL Baru INKA dan Opsi Impor

Prinsip utama yang dipegang oleh pemerintah adalah penyediaan armada kereta api yang benar-benar baru untuk menjamin kenyamanan masyarakat. Dony Oskaria menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Kamis, 26 November 2026. Ia menyatakan bahwa pelayanan publik di bidang transportasi harus terus ditingkatkan dan tidak bersedia jika masyarakat terpaksa menggunakan kereta bekas.

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Upaya pemerintah diarahkan agar kebutuhan armada Kereta Listrik (KRL) dapat dipenuhi sepenuhnya oleh industri dalam negeri. INKA menjadi fokus utama sebagai produsen kereta api milik negara yang diharapkan mampu memenuhi permintaan tersebut. Namun, strategi ini dilengkapi dengan rencana cadangan jika terjadi keterbatasan dalam kapasitas produksi.

Jika kemampuan produksi INKA belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan armada yang mendesak, pemerintah akan terbuka untuk melakukan impor. Langkah ini diambil sebagai solusi pragmatis untuk memastikan ketersediaan unit baru tanpa mengganggu jadwal operasional transportasi massal.

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Target Merger KAI dan INKA Sebelum Akhir 2026

Pemerintah sedang mempercepat proses penggabungan strategis antara Kereta Api Indonesia (KAI) dan INKA. Integrasi antara operator perkeretaapian dan industri manufaktur ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026. Langkah ini dirancang untuk menciptakan sinergi yang lebih erat antara produsen dan pengguna utama layanan kereta.

Dalam skema merger yang sedang dibangun, INKA akan berperan sebagai produsen kereta api, sedangkan KAI berfungsi sebagai off-taker. Posisi ini menjadikan KAI sebagai pembeli resmi yang menyerap seluruh hasil produksi INKA, menciptakan rantai pasok yang terintegrasi.

Dony Oskaria menjelaskan bahwa model industri ini mengadopsi praktik terbaik dari sektor perkeretaapian di Jepang. Di negara tersebut, perusahaan operator memiliki keterkaitan langsung dengan manufaktur kereta, sehingga efisiensi dan kualitas layanan dapat dioptimalkan secara maksimal.

Restrukturisasi BUMN di Tengah Melemahnya Rupiah

Keputusan untuk melanjutkan agenda restrukturisasi ini diambil di tengah situasi makroekonomi yang menantang, khususnya saat nilai tukar rupiah melemah. Dony Oskaria memastikan bahwa proses reformasi struktur BUMN karya tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh fluktuasi mata uang tersebut.

Fokus utama dari seluruh langkah strategis ini adalah peningkatan kualitas layanan publik bagi seluruh pengguna transportasi massal. Dengan memastikan armada yang baru dan terintegrasi, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.