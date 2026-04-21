Dony Oskaria: Insan BUMN Adalah Garda Terdepan Komunikasi Kebijakan Pemerintah

Dony Oskaria menekankan peran strategis insan BUMN sebagai representasi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan nasional secara komprehensif kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

Dony Oskaria , dalam sebuah kesempatan penting, memberikan arahan tegas kepada seluruh insan BUMN agar senantiasa menyadari peran krusial mereka sebagai representasi resmi pemerintah. Ia menekankan bahwa setiap individu yang bekerja di lingkungan BUMN bukan sekadar karyawan korporasi, melainkan bagian dari elemen pemerintah yang memikul tanggung jawab besar.

Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada operasional bisnis, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjalankan, menyosialisasikan, dan menjelaskan berbagai kebijakan negara kepada masyarakat luas dengan cara yang tepat, jelas, dan komprehensif. Dony mengingatkan bahwa di tengah dinamika informasi dan munculnya berbagai sentimen negatif yang kerap mewarnai ruang publik, insan BUMN memiliki posisi strategis untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan klarifikasi. Transparansi dan pemahaman yang utuh mengenai alasan di balik setiap kebijakan pemerintah dianggap sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan citra negara. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional, khususnya di bawah Presiden Prabowo, harus terus dijaga dengan cara menyampaikan narasi yang positif namun tetap berbasis pada fakta yang objektif. Lebih lanjut, Dony Oskaria memaparkan bahwa kebijakan ekonomi yang kini tengah dijalankan oleh pemerintah merupakan bagian dari grand design transformasi besar menuju fondasi ekonomi yang lebih kuat dan merata di masa depan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat secara statistik atau angka-angka makro, melainkan benar-benar berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam strategi ini. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah dilakukan dengan tujuan jangka panjang demi kesejahteraan bangsa. Tidak ada pemerintah yang ingin sengaja melakukan sesuatu yang tidak baik bagi rakyatnya; sebaliknya, setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil dari pemikiran mendalam untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih cerah dan berkelanjutan bagi Indonesia di kancah global. Selain aspek ekonomi, Dony juga menyoroti pentingnya literasi kebijakan di tingkat masyarakat. Jika setiap elemen masyarakat, khususnya insan BUMN, memahami dasar berpikir atau logika di balik sebuah kebijakan, maka narasi yang terbangun di publik akan jauh lebih sehat. Ia mengajak seluruh jajaran BUMN untuk menjadi komunikator yang efektif bagi negara, yang mampu menjelaskan secara sabar dan detail mengapa kebijakan tertentu harus dilakukan. Dengan cara ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat terjalin dengan harmonis. Fokus pada sektor-sektor fundamental ini diharapkan mampu memicu perubahan struktural yang lebih baik, sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan secara merata dari pelosok hingga ke pusat kota. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap visi nasional, BUMN diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap agenda-agenda pembangunan pemerintah yang bersifat transformatif dan inklusif





