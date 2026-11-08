Donald Trump Tunjuk Stephen Miller dan Tawari Dana White

Presiden AS Donald Trump menunjuk Stephen Miller sebagai kepala staf Gedung Putih usai kekalahan Partai Republik. Tawaran jabatan sekpres ke Dana White juga ditolak.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pergantian besar-besaran di jajaran pejabat Gedung Putih setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections. Langkah strategis ini dilakukan untuk merespons perubahan dinamika politik di Kongres yang kini kembali dikuasai oleh lawan koalisi mereka.

Donald Trump menunjuk penasihat lamanya, Stephen Miller, sebagai kepala staf Gedung Putih yang baru. Penunjukan resmi ini diumumkan oleh Trump pada Jumat (6/11/2026) melalui unggahan di media sosial. Trump menyebut Miller sebagai salah satu figur yang paling dipercayainya selama masa jabatan presiden sebelumnya dan kini.

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Miller akan menggantikan posisi Susie Wiles yang mengundurkan diri sehari sebelum pengumuman tersebut, tepatnya pada Kamis (5/11/2026). Pergantian kepemimpinan staf eksekutif ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Senin (9/11/2026) untuk memastikan transisi tanggung jawab pemerintahan berjalan sesuai jadwal.

Kelompok politik yang menguasai Kongres, Partai Demokrat, memenangkan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS dalam pemilu paruh waktu pada Selasa (3/11/2026). Kekalahan Partai Republik dalam kontestasi elektoral tersebut menciptakan tantangan baru bagi eksekutif karena harus menghadapi badan legislatif yang kini berada di bawah kendali lawan politik mereka.

Perpindahan jabatan ini menjadi respons langsung terhadap situasi politik pasca-pemilu yang menuntut penyesuaian strategi komunikasi pemerintahan. Sumber dalam lingkaran kekuasaan menyatakan bahwa Presiden Trump merasa tidak puas dengan kinerja tim politik dan komunikasinya menjelang pelaksanaan pemungutan suara nasional sebelumnya.

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Mekanisme Kebijakan Stephen Miller

Stephen Miller, yang berusia 41 tahun, dikenal sebagai tokoh garis keras dengan rekam jejak kuat dalam penyusunan kebijakan imigrasi yang ketat. Sejak Trump kembali menjabat pada tahun 2025, Miller menduduki posisi wakil kepala staf Gedung Putih di bawah bimbingan Susie Wiles selama periode transisi tersebut.

Miller adalah salah satu penggerak utama dari kebijakan pengetatan imigrasi yang menargetkan penangkapan 3.000 orang imigran setiap hari. Program agresif ini telah menuai kritik luas karena turut menyasar individu yang tidak memiliki catatan kriminal dan telah tinggal di Amerika Serikat selama puluhan tahun.

Di bidang birokrasi federal, Miller juga terlibat dalam upaya restrukturisasi besar-besaran yang menyebabkan puluhan ribu pegawai negeri diberhentikan pada tahun 2025. Langkah reformasi struktural ini mengubah komposisi aparatur negara secara signifikan dalam masa pemerintahan kedua Trump.

Stephen Miller juga dikenal mendukung operasi militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik. Dukungan militernya juga terlihat dalam dukungan kepada serangan gabungan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Reaksi Dana White dan Penolakan Jabatan

Donald Trump juga membuat pengumuman mengejutkan dengan menawarkan posisi sekretaris pers Gedung Putih kepada Dana White, CEO Ultimate Fighting Championship atau UFC. Tawaran ini diumumkan melalui unggahan di Truth Social pada Sabtu (7/11) di tengah proses pergantian pejabat senior lainnya.

Trump menyatakan bahwa ia meminta White untuk mengisi jabatan strategis tersebut karena dinilai sebagai petarung dan pejuang tangguh yang mampu membela kepentingan pemerintahan. Trump bahkan menyarankan White untuk membawa sejumlah petarung UFC terkenal sebagai asisten, termasuk Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes, dan Kayla Harris.

Trump berargumen bahwa orang-orang dari dunia pertarungan bebas ini dibutuhkan untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai kelompok kiri yang ekstrem. Ia menyatakan kepada Dana White bahwa ia akan menjadi sekretaris pers yang berbeda dari siapa pun sebelumnya dalam sejarah administrasi pemerintahan.

Namun, laporan dari CNN yang dilansir oleh Sky News mengonfirmasi bahwa tawaran tersebut telah ditolak oleh Dana White. Sumber yang mengetahui persoalan tersebut menjelaskan bahwa White menolak gagasan tidak biasa dari Donald Trump untuk bergabung dengan staf administrasi pemerintahan.

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Dampak Politik dan Prosedur Selanjutnya

Posisi sekretaris pers Gedung Putih sebelumnya dilaporkan telah kosong sejak akhir musim panas setelah Katie Zacharia hanya menjabat selama lima hari. Ketahanan vakum jabatan ini menambah kompleksitas dalam mencari pengganti yang memiliki kredibilitas media dan kepercayaan publik.

Menurut pejabat Gedung Putih, penunjukan Stephen Miller menunjukkan bahwa Donald Trump tidak berniat mengubah arah kebijakannya meskipun Partai Republik mengalami kekalahan pemilu paruh waktu. Pejabat tersebut menegaskan kepada Reuters bahwa strategi pemerintahan akan tetap konsisten dengan program prioritas sebelumnya.

Kebijakan imigrasi yang digagas Miller mendapat penolakan mayoritas masyarakat berdasarkan survei Reuters/Ipsos yang diselesaikan pada awal November. Hasil survei menunjukkan hanya 36 persen responden yang menyetujui kebijakan pengetatan imigrasi tersebut, sementara 54 persen menyatakan tidak setuju.

Stephen Miller menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan Trump melalui unggahan di platform X. Miller menulis bahwa misi mereka sekarang lebih jelas daripada sebelumnya untuk berjuang mempertahankan republik yang ia sebut luar biasa dengan segenap jiwa.

Hakeem Jeffries, politikus Partai Demokrat yang diperkirakan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS berikutnya, mengecam penunjukan Stephen Miller. Jeffries menyebut Miller sebagai sosok ekstremis yang sembrono dalam menanggapi dinamika kekuasaan legislatif yang baru.

Perombakan jajaran staf eksekutif ini berlangsung ketika Donald Trump menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah kekalahan koalisinya. Donald Trump menyatakan bahwa Gedung Putih perlu bersikap lebih agresif menghadapi Partai Demokrat yang kini kembali menguasai Kongres setelah periode pemerintahan sebelumnya.

Kekalahan dalam pemilu paruh waktu membuka kemungkinan serangkaian penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan Trump di Kongres yang baru. Langkah investigatif ini diprediksi akan menjadi tantangan utama bagi tim administrasi yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan kepala staf Stephen Miller.